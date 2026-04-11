FGTS liberado: veja quem terá direito ao pagamento no novo programa do Governo Federal

Nova medida pode destravar bilhões e aliviar o bolso de milhões de brasileiros

Daniella Bruno - 11 de abril de 2026

Tela do portal do FGTS. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

Em meio a um cenário de endividamento crescente das famílias brasileiras, o governo federal tem intensificado a busca por alternativas para estimular a economia e aliviar o orçamento doméstico.

Medidas que ampliem o acesso a recursos já existentes, como fundos trabalhistas, voltam ao centro das discussões econômicas.

Nesse contexto, ganha força a proposta de uma nova liberação de recursos do FGTS, que pode atingir milhões de trabalhadores e injetar bilhões na economia nos próximos meses.

Quem pode receber e o que está previsto

O governo federal estuda liberar entre R$ 7 bilhões e R$ 10 bilhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A medida deve alcançar cerca de 10 milhões de trabalhadores, incluindo diferentes perfis com saldo disponível ou retido.

Entre os beneficiados, estão trabalhadores que aderiram ao saque- aniversário e enfrentaram bloqueio do saldo após demissão.

Nesses casos, a regra atual impede o saque integral por até dois anos, liberando apenas a multa rescisória. Agora, o governo avalia permitir o acesso a esses valores.

Além disso, técnicos identificaram distorções em operações anteriores, especialmente relacionadas a empréstimos consignados vinculados ao FGTS.

Em muitos casos, valores superiores ao necessário foram bloqueados como garantia. Dessa forma, a proposta também prevê a liberação desse excedente.

Por outro lado, o governo ainda analisa a possibilidade de um saque extraordinário mais amplo. Nesse cenário, trabalhadores com saldo em contas ativas e inativas poderiam acessar parte do dinheiro. No entanto, essa alternativa segue em estudo.

Objetivo econômico e pontos em aberto

A proposta vai além de uma simples liberação de recursos. O governo pretende utilizar o FGTS como ferramenta para reduzir o endividamento das famílias. Assim, a estratégia inclui incentivar o uso do dinheiro para quitar ou renegociar dívidas bancárias.

Nesse sentido, também está em discussão a participação dos bancos no processo.

A ideia é que instituições financeiras ofereçam condições mais vantajosas, como descontos maiores, para quem utilizar o FGTS na liquidação de débitos. Com isso, o governo busca estimular tanto o consumo quanto o reequilíbrio financeiro das famílias.

Apesar disso, pontos importantes ainda não foram definidos. O calendário de pagamento segue indefinido e depende da aprovação do Conselho Curador do FGTS. Além disso, ainda não há confirmação sobre um possível limite de saque por trabalhador.

Outro aspecto relevante envolve mudanças estruturais no saque- aniversário. O governo avalia enviar ao Congresso uma proposta para alterar regras da modalidade, especialmente no que diz respeito ao bloqueio do saldo em caso de demissão.

Regras atuais seguem válidas

Enquanto a nova liberação não é oficializada, as modalidades vigentes do FGTS continuam em vigor. O saque- aniversário permite retiradas anuais parciais, conforme o mês de nascimento do trabalhador.

Já o saque- rescisão garante acesso integral ao saldo apenas em casos de demissão sem justa causa, desde que o trabalhador não tenha optado pela modalidade anterior.

Além disso, existe o saque calamidade, destinado a moradores de áreas afetadas por desastres naturais. Para verificar valores disponíveis ou possíveis bloqueios, o trabalhador pode consultar o aplicativo do FGTS ou o site da Caixa Econômica Federal.

Entre estímulo econômico e acesso ao próprio dinheiro

A possível liberação do FGTS em 2026 reforça o uso do fundo como instrumento de política econômica. Ao mesmo tempo, amplia o acesso a recursos que já pertencem ao trabalhador, especialmente em um momento de pressão financeira.

Diante disso, o avanço da proposta dependerá do equilíbrio entre estímulo econômico e responsabilidade fiscal. Enquanto o governo finaliza os detalhes, milhões de brasileiros aguardam a definição sobre quando e como poderão acessar esses valores.

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