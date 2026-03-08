Estilosa, procuradora federal chama atenção em vídeo com prefeito

Representate do Ministério Público proferiu palestra sobre licenciamento ambiental

Augusto Araújo - 08 de março de 2026

Procuradora da República, Giselle Bleggi chamou atenção com visual cheio de personalidade. (Imagem: Captura de tela/Instagram)

Um vídeo viralizou nas redes sociais nos últimos dias, após o encontro do prefeito de Propriá, cidade de aproximadamente 26 mil habitantes no Sergipe, com uma procuradora federal, devido à personalidade da servidora pública.

Na publicação, Luciano de Menininha (PP) fazia um anúncio de que havia recebido Gisele Bleggi, Procuradora da República do Ministério Público Federal (MPF).

O ponto destacado pelo gestor era justamente o fato de que ela visitou o município de Propriá para ministrar uma palestra durante o Seminário Regional de Licenciamento Ambiental.

Na legenda, o perfil de Luciano reforça que a ocasião era um “momento importante de troca de conhecimentos e orientações”, contribuindo para a preservação e restauração dos recursos ecológicos.

Durante o vídeo, Giselle também reforça a parceria entre a Prefeitura local e o MPF, salientando que o órgão está “de portas abertas” para qualquer parceria e esclarecimento de dúvidas no que for preciso.

Polêmica

Contudo, quem ler os comentários da publicação vai se deparar com incontáveis comentários em relação à aparência da procuradora.

Isso porque a servidora apresenta um corpo tatuado, cabelo colorido e uma roupa bastante despojada. Visual este que foge da ideia de formalidade consolidado no imaginário popular a respeito de como uma procuradora federal deveria se apresentar.

Dessa forma, a publicação atingiu mais de 1 milhão de visualizações em menos de 48h, o que levantou uma calorosa discussão a respeito da aparência de Giselle.

Enquanto alguns teceram comentários ofensivos, houve também comentários que se destacaram por voltar a atenção para a importância da temática que era tratada pela procuradora.

“A mulher é autêntica, ambientalista, procuradora do Ministério Federal, inteligentíssima, e as pessoas estão preocupadas com a vestimenta dela. Pelo amor de Deus né? Vão se preocupar com os ultrajados de terno e gravata que não estão nem aí pras questões éticas, morais e ambientais do nosso país. É Brasil para ir em frente é preciso dar muitos passos para trás e observar onde estamos errando”, apontou uma usuária.

Quem é Giselle Bleggi?

Conforme informações do currículo da procuradora, ela é formada em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí. Além disso, é especialista em Direito Processual e mestre em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça (DHJUS) pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

Ela também é procuradora da República pelo MPF em Rondônia desde 2010. Por fim, integra a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia desde 2021.

Dentre as áreas que atua, estão temáticas como meio ambiente, urbanismo, patrimônio histórico e cultural, direitos indígenas, comunidades tradicionais e minorias.

