Estilosa, procuradora federal chama atenção em vídeo com prefeito
Representate do Ministério Público proferiu palestra sobre licenciamento ambiental
Um vídeo viralizou nas redes sociais nos últimos dias, após o encontro do prefeito de Propriá, cidade de aproximadamente 26 mil habitantes no Sergipe, com uma procuradora federal, devido à personalidade da servidora pública.
Na publicação, Luciano de Menininha (PP) fazia um anúncio de que havia recebido Gisele Bleggi, Procuradora da República do Ministério Público Federal (MPF).
O ponto destacado pelo gestor era justamente o fato de que ela visitou o município de Propriá para ministrar uma palestra durante o Seminário Regional de Licenciamento Ambiental.
Na legenda, o perfil de Luciano reforça que a ocasião era um “momento importante de troca de conhecimentos e orientações”, contribuindo para a preservação e restauração dos recursos ecológicos.
Durante o vídeo, Giselle também reforça a parceria entre a Prefeitura local e o MPF, salientando que o órgão está “de portas abertas” para qualquer parceria e esclarecimento de dúvidas no que for preciso.
Polêmica
Contudo, quem ler os comentários da publicação vai se deparar com incontáveis comentários em relação à aparência da procuradora.
Isso porque a servidora apresenta um corpo tatuado, cabelo colorido e uma roupa bastante despojada. Visual este que foge da ideia de formalidade consolidado no imaginário popular a respeito de como uma procuradora federal deveria se apresentar.
Dessa forma, a publicação atingiu mais de 1 milhão de visualizações em menos de 48h, o que levantou uma calorosa discussão a respeito da aparência de Giselle.
Enquanto alguns teceram comentários ofensivos, houve também comentários que se destacaram por voltar a atenção para a importância da temática que era tratada pela procuradora.
“A mulher é autêntica, ambientalista, procuradora do Ministério Federal, inteligentíssima, e as pessoas estão preocupadas com a vestimenta dela. Pelo amor de Deus né? Vão se preocupar com os ultrajados de terno e gravata que não estão nem aí pras questões éticas, morais e ambientais do nosso país. É Brasil para ir em frente é preciso dar muitos passos para trás e observar onde estamos errando”, apontou uma usuária.
Quem é Giselle Bleggi?
Conforme informações do currículo da procuradora, ela é formada em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí. Além disso, é especialista em Direito Processual e mestre em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça (DHJUS) pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR).
Ela também é procuradora da República pelo MPF em Rondônia desde 2010. Por fim, integra a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia desde 2021.
Dentre as áreas que atua, estão temáticas como meio ambiente, urbanismo, patrimônio histórico e cultural, direitos indígenas, comunidades tradicionais e minorias.
