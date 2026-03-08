PM recupera moto esportiva horas após ter sido furtada de concessionária na Avenida Brasil Norte, em Anápolis

Veículo foi encontrado intacto em um lote no Parque Residencial das Flores após denúncia de pedestre

Ícaro Gonçalves - 08 de março de 2026

Veículo foi encontrado em lote baldio, em a chave, no Parque Residencial das Flores (Imagens: Reprodução)

Uma moto de alta cilindrada furtada de uma concessionária de Anápolis na manhã deste domingo (08) foi encontrada poucas horas depois pela Polícia Militar (PM) em um lote baldio no bairro Parque Residencial das Flores.

O veículo é uma Kawasaki Z800, ano 2014, avaliado em R$ 37.500 conforme a tabela Fipe. Antes de ser recuperada, a loja chegou a fazer uma campanha no Instagram informando o crime e pedindo ajuda a quem soubesse de informações sobre o paradeiro.

Como apurado pelo Portal 6, a moto havia sido levada nas primeiras horas da manhã desse domingo, após o arrombamento da concessionária que fica na Avenida Brasil Norte.

Ao chegar à loja, o gerente percebeu que a fechadura da porta frontal havia sido danificada. Ao verificar o interior da garagem, constatou que a motocicleta esportiva de cor preta já não estava mais no local, o que confirmou a hipótese de furto.

Como era de costume, a chave estava na ignição para facilitar a movimentação dos veículos dentro da loja, medida que facilitou a ação do criminoso, ainda não identificado.

A PM foi acionada e iniciou as buscas pelo veículo na região. Durante o patrulhamento, a equipe foi abordada por um pedestre que relatou ter visto movimentação suspeita de um homem em um lote baldio na Rua 12, no Parque Residencial das Flores.

A testemunha disse que viu o homem entrando e saindo do lote duas vezes conduzindo uma motocicleta com as mesmas características da que foi furtada. Na segunda vez, ele deixou o veículo no fundo do terreno e saiu a pé.

Com base nas informações, os policiais entraram no lote indicado e encontraram a moto intacta. Os militares cruzaram as informações e confirmaram que se tratava do mesmo veículo furtado horas antes na loja.

Como a moto estava sem a chave de ignição, foi necessário acionar um serviço de guincho para realizar a remoção.

O veículo foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde ficou à disposição para os procedimentos legais e posterior devolução ao proprietário.

Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

