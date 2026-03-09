Frente fria provoca alerta de chuva forte em 144 cidades de Goiás e ventos de até 50 km/h; veja lista

Informe emitido pelo Cimehgo prevê acumulados de até 50 mm em algumas regiões do estado

Ícaro Gonçalves - 09 de março de 2026

Pessoa andando na chuva com guarda-chuva. (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

As chuvas fortes acompanhadas por rajadas de vento devem continuar a afetar os municípios goianos nesta segunda semana de março, com alerta de risco para 144 cidades.

O novo alerta foi emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) nesta segunda-feira (09) e prevê acumulados de até 50 mm na terça (10) em algumas regiões. Os ventos também serão intensos, podendo chegar a 50km/h.

O aviso inclui municípios como Goiânia, Trindade, Senador Canedo, Anápolis, Rio Verde, Catalão, Pirenópolis, Porangatu e Rio Quente.

De acordo com o Cimehgo, a instabilidade climática que vem afetando o território goiano é causada pelo canal de umidade vindo da região amazônica, somada a uma nova frente fria vinda da região Sudeste.

Embora o dia comece com sol, a previsão é de muita chuva do final da tarde para a noite, principalmente em municípios do Sudoeste como Rio Verde, Jataí e Mineiros.

Nas regiões Sul e Sudoeste do estado, as chuvas podem chegar a 45 mm/dia, com temperatura máxima de 32°C. As precipitações se concentram entre 16h e 19h, acompanhadas de trovoadas.

No Oeste do estado, também deve chover forte, com até 40 mm no dia. A temperatura ficará entre 22ºC e 34°C. Já no Centro, a previsão é de até 35 mm.

O Norte e o Leste goiano, o volume será menor, com até 25 mm nesta terça-feira (10). A mínima será de 17ºC e máxima de 34ºC.

O alerta de chuva é destinado aos municípios de Abadia de Goiás, Alto Horizonte, Alto Paraíso de Goiás, Amaralina, Americano do Brasil, Anápolis, Anicuns, Araçu, Aragoiânia, Araguapaz, Aruanã, Avelinópolis, Barro Alto, Bela Vista de Goiás, Bom Jesus de Goiás, Bonfinópolis, Bonópolis, Brazabrantes, Britânia, Caldas Novas, Caldazinha, Campestre de Goiás, Campinaçu, Campinorte, Campo Alegre de Goiás, Campo Limpo de Goiás e Campos Verdes.

Também inclui Carmo do Rio Verde, Catalão, Caturaí, Cavalcante, Ceres, Cezarina, Cocalzinho de Goiás, Colinas do Sul, Corumbá de Goiás, Cristalina, Cristianópolis, Crixás, Cumari, Damolândia, Edéia, Estrela do Norte, Faina, Formoso, Goianápolis, Goiandira, Goianésia, Goianira, Goiás, Guapó, Guaraíta, Guarinos, Heitoraí, Hidrolina, Inaciolândia, Indiara, Inhumas, Ipameri, Ipiranga de Goiás, Itaberaí, Itaguari e Itaguaru.

Além desses, também estão sob alerta para chuva forte Itapaci, Itapirapuã, Itapuranga, Itauçu, Jandaia, Jaraguá, Jesúpolis, Jussara, Mairipotaba, Mara Rosa, Matrinchã, Minaçu, Montividiu, Montividiu do Norte, Morro Agudo de Goiás, Mossâmedes, Mozarlândia, Mundo Novo, Mutunópolis, Nazário, Nerópolis, Niquelândia, Nova América, Nova Aurora, Nova Crixás, Nova Glória, Nova Iguaçu de Goiás, Nova Veneza, Novo Brasil, Novo Planalto e Orizona.

E ainda: Ouro Verde de Goiás, Ouvidor, Padre Bernardo, Palmeiras de Goiás, Palmelo, Palminópolis, Petrolina de Goiás, Pilar de Goiás, Pirenópolis, Pires do Rio, Porangatu, Rialma, Rianápolis, Rio Quente, Rio Verde, Rubiataba, Sanclerlândia, Santa Bárbara de Goiás, Santa Cruz de Goiás, Santa Fé de Goiás, Santa Helena de Goiás, Santa Isabel, Santa Rita do Novo Destino, Santa Rosa de Goiás e Santa Tereza de Goiás.

Por fim, Santa Terezinha de Goiás, Santo Antônio da Barra, Santo Antônio de Goiás, São Francisco de Goiás, São Miguel do Araguaia, São Miguel do Passa Quatro, São Patrício, Senador Canedo, Silvânia, Taquaral de Goiás, Terezópolis de Goiás, Trindade, Trombas, Turvânia, Turvelândia, Uirapuru, Uruaçu, Uruana, Urutaí, Varjão, Vianópolis, Vicentinópolis, Vila Propício, Goiânia, São Luiz do Norte.

