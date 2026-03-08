Canal de umidade vindo da Amazônia provoca chuvas intensas e muda tempo em Goiás nesta semana; veja previsão

Nebulosidade combinada com calor favorece a formação de áreas de instabilidade, com risco de pancadas acompanhadas de raios

Ícaro Gonçalves - 08 de março de 2026

Cimehgo alerta para áreas de instabilidade em diversas regiões do estado (Foto: Isabella Valverde)

A segunda semana de março deve começar com temperaturas mais amenas no municípios goianos, mas as chuvas devem continuar intensas.

O alerta é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), que aponta para áreas de instabilidade em diversas regiões do estado, o que propicia a formação de tempestades.

Segundo o órgão, o estado é atravessado neste fim de semana por um grande canal de umidade que saiu da região amazônica.

A faixa alongada, com alta concentração de vapor d’água, se estende pelo Mato Grosso, atravessa Goiás e segue em direção ao Sudeste do Brasil.

Toda a nebulosidade combinada com o calor do dia favorece a formação de áreas de instabilidade, especialmente nos períodos do final da tarde e começo da noite.

A previsão é de chuvas mais fortes para as regiões Sul e Sudoeste do estado, com risco de pancadas isoladas acompanhadas de raios. Essa instabilidade deve continuar atuando sobre o território goiano nos próximos dias.

Em Goiânia, o Climatempo prevê para segunda-feira (09) temperatura máxima de 27ºC, e mínima de 20ºC. Deve chover na capital, especialmente entre as 16h e 18h, com acumulado de 1,01 mm no período.

Em Aparecida, as condições serão similares, mas com chuva leve que se estende até 22h. O acumulado ao longo do dia deve ser de 0,81 mm de chuva.

Em Anápolis terá clima um pouco mais ameno, com máxima de 26ºC, e mínima de 19ºC. A chuva chegará antes, começando já por volta das 10h em alguns regiões da cidade. Até 15h, o acumulado deve ser de 1,57 mm.

Já no Sudoeste de Goiás, o município de Rio Verde será mais afetado pelo canal de umidade, com temperatura que deve chegar a 28ºC, e mínima de 20ºC.

Devem ocorrem precipitações no final da tarde e início da noite, com acumulado de 1,07 mm até as 18h.

