Mulheres são presas no Aeroporto de Goiânia com medicamentos para emagrecimento irregulares

Operação reuniu as polícias Federal, Militar, Civil e Penal para investigar as suspeitas

Augusto Araújo - 09 de março de 2026

Aeroporto Internacional Santa Genoveva. (Foto: Divulgação)

Três mulheres foram presas na manhã deste domingo (08) durante uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Goiás (FICCO/GO) no Aeroporto Internacional de Goiânia. Elas são suspeitas de transportar medicamentos para emagrecimento de forma irregular.

A ação faz parte da Operação Contrapreso, que teve como base investigações realizadas a partir do cruzamento de informações por forças de segurança.

Durante as apurações, foi identificado que as suspeitas realizavam viagens frequentes e de curta duração para a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná.

Com o avanço das investigações, surgiram indícios de que as viagens estariam sendo utilizadas para transportar medicamentos utilizados para perda de peso. Produtos estes cuja circulação e comercialização possuem controle específico no país.

As três mulheres foram abordadas pelas equipes no momento em que desembarcavam no aeroporto da capital goiana. Durante a fiscalização, os agentes encontraram os medicamentos que estavam sendo transportados de forma irregular.

Todo o material apreendido foi encaminhado para análise. As investigações continuam para identificar a origem e o destino dos produtos, além de possíveis outros envolvidos no esquema.

A FICCO/GO reúne diferentes instituições de segurança pública, entre elas a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal e a Secretaria Nacional de Políticas Penais.

