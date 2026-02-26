Estacionamento do Aeroporto de Goiânia passa a instalar trava em veículos considerados de alto risco; saiba como funciona

Equipamento é colocado na roda dianteira e só pode ser retirado após contato com a equipe e comprovação de propriedade

Pedro Ribeiro - 26 de fevereiro de 2026

(Foto: Denilson Boaventura/Portal 6)

Agora os motoristas que deixarem o carro no estacionamento do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, podem encontrar uma trava instalada na roda dianteira do veículo ao retornarem da viagem.

A medida foi implementada pela empresa responsável pela administração do espaço como reforço na segurança.

Segundo a concessionária, trata-se de uma ação preventiva para dificultar furtos dentro do estacionamento.

Além disso, a empresa afirma que o sistema já é utilizado em outros países e começou a ser adotado recentemente no Brasil.

A intenção é dificultar a ação de criminosos e ampliar a proteção dentro do estacionamento.

Como funciona

A trava é emborrachada e instalada por dentro de um dos vãos da roda dianteira, justamente para evitar danos ao veículo.

O equipamento impede que o carro seja movimentado.

Quando a medida é aplicada, um aviso é fixado no vidro do automóvel com orientações claras ao proprietário.

O cliente deve entrar em contato com a equipe por telefone ou WhatsApp, informar a localização do veículo no estacionamento e aguardar a chegada de um operador.

A retirada é feita em poucos minutos, mas somente após a apresentação de um documento que comprove a propriedade do veículo.

A empresa também orienta que o motorista não tente sair com o carro antes da remoção do equipamento.

