Parece coincidência, mas não é: por que a ave peru acabou dando nome a dois países diferentes

Confusões históricas e rotas comerciais fizeram com que a mesma ave recebesse nomes associados a países diferentes ao redor do mundo

Gabriel Dias - 09 de março de 2026

A relação entre o nome da ave peru e dois países pode parecer apenas uma coincidência curiosa, mas tem origem em confusões históricas que começaram há mais de cinco séculos.

Rotas comerciais, interpretações equivocadas e o contato entre diferentes culturas ajudaram a criar essa ligação inusitada.

A ave que hoje conhecemos como peru é nativa do continente americano, especialmente da região que abrange o atual México e partes da América do Norte.

Muito antes da chegada dos europeus, criar e domesticar o animal já era um hábito comum entre diversos povos indígenas. Com a colonização das Américas, exploradores espanhóis levaram a ave para a Europa no século XVI, onde ela rapidamente se espalhou.

Na Inglaterra, porém, o animal ganhou um nome que parece ainda mais estranho: “turkey”. Isso aconteceu porque, na época, muitos produtos orientais chegavam à Europa por meio de comerciantes ligados ao Império Otomano. Como os ingleses acreditavam que a ave vinha dessas rotas comerciais, passaram a associá-la à Turquia.

Enquanto isso, em países de língua portuguesa e espanhola, o nome acabou sendo associado ao território do Peru. Durante o período colonial, essa região era uma das áreas mais conhecidas da América do Sul sob domínio espanhol.

Por causa dessa notoriedade, o nome “peru” passou a ser utilizado para designar a ave que chegava ao continente europeu.

O resultado dessa combinação de rotas comerciais e interpretações equivocadas foi uma curiosidade linguística: o mesmo animal acabou recebendo nomes relacionados a países diferentes, mesmo sem ter ligação direta com nenhum deles.

