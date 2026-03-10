Fim do micro-ondas amarelado: técnica para deixar ele branquinho de novo

Com o tempo, o eletrodoméstico pode perder a aparência de novo, mas uma limpeza simples pode ajudar a remover o amarelado e devolver um visual mais limpo à cozinha

Layne Brito - 10 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Poucas coisas passam tanta sensação de descuido quanto um micro-ondas amarelado, mesmo quando ele está funcionando perfeitamente. O problema é comum em aparelhos brancos e costuma surgir com o passar do tempo, por causa do acúmulo de gordura, respingos, poeira e até da exposição constante ao calor.

A boa notícia é que existe uma técnica simples que pode ajudar a clarear o plástico e melhorar bastante a aparência do eletrodoméstico.

O método utiliza apenas bicarbonato de sódio e água oxigenada, ingredientes fáceis de encontrar e muito usados em limpezas domésticas.

Veja como fazer

Antes de começar, desligue o micro-ondas da tomada e limpe a parte externa com um pano úmido para remover sujeira superficial.

Em seguida, prepare uma pasta misturando duas colheres de bicarbonato de sódio com água oxigenada (volume 10 ou 20) até formar uma mistura cremosa.

Com a ajuda de um pano ou esponja macia, aplique essa pasta nas áreas amareladas do micro-ondas, espalhando bem sobre o plástico.

Depois disso, cubra a região com papel filme. Isso ajuda a mistura a agir por mais tempo sem secar.

Deixe agir entre duas e quatro horas. Após esse período, retire o plástico e limpe a superfície com um pano úmido.

O bicarbonato auxilia na remoção de gordura e sujeira, enquanto a água oxigenada ajuda a clarear o plástico que sofreu oxidação com o tempo.

Se o amarelado estiver muito forte, o processo pode ser repetido mais de uma vez até alcançar um resultado melhor.

Para evitar danos ao eletrodoméstico, o ideal é não utilizar produtos abrasivos ou esponjas ásperas, que podem riscar o material.

Com alguns cuidados simples e limpeza periódica, é possível manter o micro-ondas com aparência mais branca e conservar o visual da cozinha por muito mais tempo.

