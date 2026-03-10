Fim do micro-ondas amarelado: técnica para deixar ele branquinho de novo
Com o tempo, o eletrodoméstico pode perder a aparência de novo, mas uma limpeza simples pode ajudar a remover o amarelado e devolver um visual mais limpo à cozinha
Poucas coisas passam tanta sensação de descuido quanto um micro-ondas amarelado, mesmo quando ele está funcionando perfeitamente. O problema é comum em aparelhos brancos e costuma surgir com o passar do tempo, por causa do acúmulo de gordura, respingos, poeira e até da exposição constante ao calor.
A boa notícia é que existe uma técnica simples que pode ajudar a clarear o plástico e melhorar bastante a aparência do eletrodoméstico.
O método utiliza apenas bicarbonato de sódio e água oxigenada, ingredientes fáceis de encontrar e muito usados em limpezas domésticas.
Veja como fazer
- Antes de começar, desligue o micro-ondas da tomada e limpe a parte externa com um pano úmido para remover sujeira superficial.
- Em seguida, prepare uma pasta misturando duas colheres de bicarbonato de sódio com água oxigenada (volume 10 ou 20) até formar uma mistura cremosa.
- Com a ajuda de um pano ou esponja macia, aplique essa pasta nas áreas amareladas do micro-ondas, espalhando bem sobre o plástico.
- Depois disso, cubra a região com papel filme. Isso ajuda a mistura a agir por mais tempo sem secar.
- Deixe agir entre duas e quatro horas. Após esse período, retire o plástico e limpe a superfície com um pano úmido.
O bicarbonato auxilia na remoção de gordura e sujeira, enquanto a água oxigenada ajuda a clarear o plástico que sofreu oxidação com o tempo.
Se o amarelado estiver muito forte, o processo pode ser repetido mais de uma vez até alcançar um resultado melhor.
Para evitar danos ao eletrodoméstico, o ideal é não utilizar produtos abrasivos ou esponjas ásperas, que podem riscar o material.
Com alguns cuidados simples e limpeza periódica, é possível manter o micro-ondas com aparência mais branca e conservar o visual da cozinha por muito mais tempo.
