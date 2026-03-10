Misturar óleo queimado com cimento: para que serve e por que isso virou economia na obra

Mistura usada em pequenos reparos domésticos ajuda a vedar trincas e reaproveitar resíduos, mas exige cuidado e não substitui soluções profissionais

Gabriel Dias - 10 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/RM PINTURAS E EFEITOS)

Uma solução simples usada em pequenos reparos domésticos tem despertado curiosidade entre quem busca alternativas econômicas na construção.

A mistura de cimento com óleo queimado, geralmente proveniente de motores de carros ou motos, aparece como uma forma de reaproveitar resíduos e criar uma massa utilizada para vedar pequenas fissuras em superfícies.

O preparo costuma ser feito de maneira simples. O óleo é colocado em um recipiente e o cimento é adicionado aos poucos até que a mistura alcance uma consistência homogênea.

O objetivo é formar uma massa firme, que não fique líquida demais nem seca em excesso. Depois de alguns minutos de repouso, o material pode ser aplicado em trincas e pequenos buracos em paredes, lajes ou outras áreas da construção.

Nessa combinação, o cimento é responsável por dar estrutura e rigidez após a secagem. Já o óleo ajuda a formar uma barreira contra a umidade, dificultando a entrada de água em superfícies expostas à chuva ou infiltrações leves. O tempo de secagem costuma ser de aproximadamente 24 horas, dependendo das condições do ambiente.

A mistura costuma ser usada em reparos pontuais, principalmente em locais onde surgem pequenas rachaduras ou falhas superficiais.

Em algumas situações, também se menciona o uso de óleo de cozinha reaproveitado, desde que filtrado, ampliando as possibilidades de aplicação em soluções domésticas.

Outra alternativa citada envolve o uso de cimento combinado com resina acrílica à base de água e pigmentos. O resultado é uma espécie de revestimento que melhora a aderência de pinturas e cria uma camada protetora mais resistente contra umidade e desgaste.

Apesar de serem soluções criativas e econômicas, é necessário cautela. Essas misturas podem ajudar em pequenos reparos, mas não substituem técnicas adequadas quando o problema envolve infiltrações maiores ou danos estruturais.

