Não é frieza, nem indiferença: por que algumas pessoas são mais difíceis de fazer amigos, segundo a psicologia

Certos padrões de comportamento podem influenciar mais as relações do que a própria personalidade

Layne Brito - 10 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Nem toda dificuldade para fazer amigos nasce da falta de interesse em se conectar. Segundo a psicologia, algumas pessoas parecem mais fechadas, discretas ou difíceis de acessar emocionalmente não porque sejam frias, mas porque aprenderam, ao longo da vida, a se proteger.

Em muitos casos, essa postura surge depois de experiências em que demonstrar sentimentos trouxe desconforto, rejeição ou até exposição excessiva.

Com o tempo, a pessoa passa a controlar mais o que mostra, a evitar se abrir com facilidade e a observar o ambiente antes de confiar. Para quem vê de fora, isso pode parecer indiferença.

Por dentro, porém, costuma ser apenas cautela.

Esse tipo de comportamento interfere diretamente na construção de vínculos.

Como amizades profundas dependem de troca, espontaneidade e vulnerabilidade, quem demora mais para baixar a guarda pode levar mais tempo para criar intimidade.

Não significa ausência de afeto, mas dificuldade em demonstrá-lo de forma imediata.

A psicologia também aponta que pessoas muito reservadas costumam ser mal interpretadas em ambientes sociais.

Muitas vezes são vistas como arrogantes, distantes ou desinteressadas, quando, na verdade, estão apenas tentando entender se aquele espaço é seguro o suficiente para se mostrarem como realmente são.

O problema é que esse mecanismo de autoproteção, embora ajude a evitar novas frustrações, também pode impedir conexões importantes.

Ao esconder emoções com frequência, a pessoa pode até parecer forte e equilibrada, mas acabar enfrentando solidão, relações superficiais e dificuldade para ser compreendida.

Fazer amigos, nesses casos, não é apenas uma questão de simpatia ou habilidade social. Envolve confiança, segurança emocional e tempo.

Por isso, nem sempre quem parece mais distante quer ficar sozinho. Às vezes, só precisa de mais espaço, mais cuidado e menos julgamento para conseguir se aproximar de verdade.

