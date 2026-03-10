Últimos dias para se inscrever em seleção de estagiários da PGE-GO, com bolsa de R$ 3.750 e benefício

Vagas estão distribuídas entre Goiânia, Anápolis e Brasília

Natália Sezil - 10 de março de 2026

Fachada da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO), em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Interessados em se inscrever para o estágio da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO) ainda têm tempo, mas precisam se apressar: o prazo termina nesta quinta-feira (12).

A oportunidade oferece bolsa de R$ 3.750, mais auxílio-transporte de R$ 250. A jornada é de cinco horas diárias. As vagas são voltadas para estudantes de pós-graduação em Direito.

Serão selecionados até 450 candidatos para formação de cadastro de reserva. As convocações acontecem conforme demanda e disponibilidade orçamentária do órgão. A alocação pode ser em Goiânia, Anápolis ou Brasília.

Das vagas, 10% são reservadas para pessoas com deficiência e 20%, para candidatos negros. O processo seletivo será conduzido pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec).

As inscrições devem ser feitas pelo site da banca organizadora, que pode ser acessado clicando aqui. A taxa é de R$ 50.

Os exames estão previstos para o dia 29 de março, em Goiânia. A seleção consiste em prova objetiva, com 40 questões, e prova discursiva, com uma questão.

Mais informações, como o conteúdo programático e as atribuições da função do estágio da PGE-GO, estão disponíveis no edital.

