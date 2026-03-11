Batatinhas sempre crocantes: cozinheira revela segredo simples para acertar no preparo

Técnica simples compartilhada por cozinheira nas redes sociais promete deixar a batata frita mais crocante e evitar o resultado murcho que muita gente enfrenta em casa

Gabriel Yuri Souto - 11 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Muita gente tenta preparar batata frita em casa, mas acaba enfrentando o mesmo problema: a batata sai mole e perde a crocância rapidamente. No entanto, um truque simples pode ajudar a resolver essa situação.

A cozinheira Diana Silva, que compartilha dicas culinárias nas redes sociais, mostrou um método que promete melhorar a textura da batata frita e deixá-la mais crocante.

A criadora de conteúdo publica receitas e dicas de cozinha em seu perfil no Instagram @_diana_s_silva, onde explica formas práticas de acertar no preparo de alimentos.

Batata frita pode ficar mole por erros simples

Antes de tudo, é importante entender por que muitas batatas fritas ficam murchas. Em muitos casos, o problema começa na forma de preparo.

Quando a pessoa coloca a batata diretamente no óleo sem alguns cuidados, o alimento absorve mais gordura. Como consequência, o resultado costuma ser uma batata menos crocante.

Além disso, excesso de umidade e temperatura inadequada do óleo também prejudicam a fritura.

Técnica correta ajuda a garantir crocância

Segundo Diana Silva, quem deseja uma batatinha “crocante, crocante” precisa prestar atenção em alguns detalhes durante o preparo.

Primeiramente, a batata deve passar por um processo que ajude a reduzir a umidade do alimento. Em seguida, o cozinheiro precisa garantir que o óleo esteja na temperatura correta antes de iniciar a fritura.

Dessa forma, a batata cria uma camada externa dourada e crocante enquanto mantém o interior macio.

Pequenos cuidados fazem diferença no resultado

Além da técnica correta, alguns cuidados ajudam bastante no resultado final:

cortar as batatas em pedaços de tamanho semelhante;

evitar colocar muitas batatas no óleo ao mesmo tempo;

manter o óleo quente durante toda a fritura;

retirar o excesso de umidade antes de fritar;

observar o ponto certo para retirar da panela.

Assim, o preparo acontece de maneira mais uniforme e a batata fica mais sequinha.

Dica simples viralizou nas redes sociais

A explicação compartilhada por Diana Silva chamou a atenção justamente por abordar um problema comum nas cozinhas.

Além disso, a dica mostra que pequenos ajustes no preparo podem transformar o resultado de uma receita simples do dia a dia.

Mais conteúdos de culinária podem ser encontrados no perfil da cozinheira no Instagram @_diana_s_silva, onde ela compartilha outras dicas práticas para quem gosta de cozinhar.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Diana silva (@_diana_s_silva)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!