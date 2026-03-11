Batatinhas sempre crocantes: cozinheira revela segredo simples para acertar no preparo
Técnica simples compartilhada por cozinheira nas redes sociais promete deixar a batata frita mais crocante e evitar o resultado murcho que muita gente enfrenta em casa
Muita gente tenta preparar batata frita em casa, mas acaba enfrentando o mesmo problema: a batata sai mole e perde a crocância rapidamente. No entanto, um truque simples pode ajudar a resolver essa situação.
A cozinheira Diana Silva, que compartilha dicas culinárias nas redes sociais, mostrou um método que promete melhorar a textura da batata frita e deixá-la mais crocante.
A criadora de conteúdo publica receitas e dicas de cozinha em seu perfil no Instagram @_diana_s_silva, onde explica formas práticas de acertar no preparo de alimentos.
- Não é manteiga, nem creme de leite: o segredo do purê de batatas muito mais cremoso e saboroso está nesse ingrediente
- Não é no varal, nem na cadeira: o jeito certo de secar toalhas e evitar cheiro ruim no tecido
- Não é alho, nem cebola: o tempero simples que chefs usam para deixar o feijão muito mais saboroso
Batata frita pode ficar mole por erros simples
Antes de tudo, é importante entender por que muitas batatas fritas ficam murchas. Em muitos casos, o problema começa na forma de preparo.
Quando a pessoa coloca a batata diretamente no óleo sem alguns cuidados, o alimento absorve mais gordura. Como consequência, o resultado costuma ser uma batata menos crocante.
Além disso, excesso de umidade e temperatura inadequada do óleo também prejudicam a fritura.
Técnica correta ajuda a garantir crocância
Segundo Diana Silva, quem deseja uma batatinha “crocante, crocante” precisa prestar atenção em alguns detalhes durante o preparo.
Primeiramente, a batata deve passar por um processo que ajude a reduzir a umidade do alimento. Em seguida, o cozinheiro precisa garantir que o óleo esteja na temperatura correta antes de iniciar a fritura.
Dessa forma, a batata cria uma camada externa dourada e crocante enquanto mantém o interior macio.
Pequenos cuidados fazem diferença no resultado
Além da técnica correta, alguns cuidados ajudam bastante no resultado final:
- cortar as batatas em pedaços de tamanho semelhante;
- evitar colocar muitas batatas no óleo ao mesmo tempo;
- manter o óleo quente durante toda a fritura;
- retirar o excesso de umidade antes de fritar;
- observar o ponto certo para retirar da panela.
Assim, o preparo acontece de maneira mais uniforme e a batata fica mais sequinha.
Dica simples viralizou nas redes sociais
A explicação compartilhada por Diana Silva chamou a atenção justamente por abordar um problema comum nas cozinhas.
Além disso, a dica mostra que pequenos ajustes no preparo podem transformar o resultado de uma receita simples do dia a dia.
Mais conteúdos de culinária podem ser encontrados no perfil da cozinheira no Instagram @_diana_s_silva, onde ela compartilha outras dicas práticas para quem gosta de cozinhar.
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!