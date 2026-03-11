Corte histórico: gigante do setor automotivo confirma demissão de 50 mil empregos para economizar R$ 90 bilhões

Montadora tradicional acelera reestruturação diante da pressão global e planeja corte de dezenas de milhares de postos até o fim da década

Gustavo de Souza - 11 de março de 2026

(Foto: Divulgação/ Volkswagen)

A Volkswagen abriu uma nova frente de ajuste e colocou no centro do debate o futuro da indústria automotiva alemã. O CEO do grupo, Oliver Blume, confirmou nesta semana um plano de cortes que pode chegar a 50 mil empregos na Alemanha até 2030.

Esses cortes chega no país em meio à perda de competitividade diante das montadoras chinesas, à pressão tarifária dos Estados Unidos e à piora dos resultados financeiros.

O que já está no papel

A maior parte das reduções está concentrada na própria Volkswagen AG, principal divisão da companhia, que firmou um acordo com sindicatos prevendo a eliminação de mais de 35 mil postos de trabalho na Alemanha até 2030.

Outras marcas do conglomerado também anunciaram medidas semelhantes. A Audi prevê reduzir até 7.500 empregos até 2029, enquanto a Porsche planeja cortar cerca de 1.900 posições estruturais no mesmo período. Além disso, cerca de 2 mil contratos temporários na fabricante de carros esportivos não devem ser renovados.

Somados, os programas já anunciados pelas diferentes empresas do grupo aproximam o total de reduções da marca de 50 mil trabalhadores na Alemanha ao longo da década.

Por que a Volkswagen apertou o freio

No balanço anual divulgado em 10 de março de 2026, o grupo informou receita de 321,9 bilhões de euros e resultado operacional de 8,9 bilhões de euros em 2025, queda de 53% em relação a 2024.

A companhia atribui o cenário a tarifas, tensões geopolíticas e concorrência intensa, sobretudo em mercados estratégicos. A S&P Global Ratings também considera a perspectiva da empresa negativa, citando uma recuperação mais lenta do que a esperada.

O tamanho da economia buscada

O acordo da Volkswagen AG já previa mais de 15 bilhões de euros por ano em economia no médio prazo. Paralelamente, a imprensa internacional informou que o grupo trabalha com metas ainda mais duras de redução de custos, equivalentes a algo próximo de R$ 90 bilhões anuais. Oficialmente, a montadora diz que mantém programas de eficiência em andamento em todas as subsidiárias.

No discurso público, a Volkswagen tenta vender o plano como adaptação. Na prática, o corte em massa expõe uma indústria obrigada a rever tamanho, custos e estratégia para sobreviver à nova corrida global do automóvel.

