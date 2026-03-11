Mulher desmaia no terminal da Urban, em Anápolis, e passageiros denunciam demora no socorro
Segundo relatos de testemunhas, a vítima ficou quase uma hora ao chão, sem receber qualquer cuidado médico
Uma mulher, que ainda não foi identificada, passou mal e desmaiou no terminal da Urban, em Anápolis, na manhã desta quarta-feira (11).
Imagens gravadas por uma testemunha e enviadas ao Portal 6 mostram a vítima caída ao chão, com outras pessoas ao redor, incluindo um segurança.
Segundo relatos de passageiros, a vítima ficou quase uma hora ao chão, sem receber qualquer cuidado médico.
“Desmaiou dentro do Terminal, mais de meia hora e nada do Samu chegar. Aqui dentro desse terminal tinha de ter alguém para ajudar, ao menos uma ambulânica. Nós pagamos um dinheiro caríssimo para andar nesses ônibus”, desabafou a cinegrafista.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por testemunhas e compareceu ao local. Ainda não se sabe o estado de saúde da vítima.
A reportagem entrou em contato com a Urban, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue em aberto.
QUE PERIGO! ‼️ Mulher desmaia no terminal da Urban, em Anápolis, e passageiros denunciam demora no socorro pic.twitter.com/3EnkopYB46
— Portal 6 (@portal6noticias) March 11, 2026
