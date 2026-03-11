Mulher desmaia no terminal da Urban, em Anápolis, e passageiros denunciam demora no socorro

Segundo relatos de testemunhas, a vítima ficou quase uma hora ao chão, sem receber qualquer cuidado médico

Davi Galvão - 11 de março de 2026

Vítima desmaiou ainda no interior do terminal da Urban. (Foto: Arquivo Pessoal/Samuel Leão)

Uma mulher, que ainda não foi identificada, passou mal e desmaiou no terminal da Urban, em Anápolis, na manhã desta quarta-feira (11).

Imagens gravadas por uma testemunha e enviadas ao Portal 6 mostram a vítima caída ao chão, com outras pessoas ao redor, incluindo um segurança.

Segundo relatos de passageiros, a vítima ficou quase uma hora ao chão, sem receber qualquer cuidado médico.

“Desmaiou dentro do Terminal, mais de meia hora e nada do Samu chegar. Aqui dentro desse terminal tinha de ter alguém para ajudar, ao menos uma ambulânica. Nós pagamos um dinheiro caríssimo para andar nesses ônibus”, desabafou a cinegrafista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por testemunhas e compareceu ao local. Ainda não se sabe o estado de saúde da vítima.

A reportagem entrou em contato com a Urban, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue em aberto.

QUE PERIGO! ‼️ Mulher desmaia no terminal da Urban, em Anápolis, e passageiros denunciam demora no socorro pic.twitter.com/3EnkopYB46 — Portal 6 (@portal6noticias) March 11, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!