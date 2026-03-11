Não é chia, nem aveia: o alimento ancestral que fornece 18 g de proteína, controla o apetite e protege o coração

Rico em nutrientes e pouco comentado nas dietas modernas, esse alimento milenar vem chamando atenção por reunir proteína, fibras e benefícios importantes para a saúde

Layne Brito - 11 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Em meio à fama de alimentos como chia, aveia e outras opções que costumam dominar as dietas saudáveis, um ingrediente milenar tem chamado atenção por entregar muito mais do que aparenta.

Presente há séculos na alimentação de diferentes povos, a lentilha ressurge como uma alternativa nutritiva, acessível e versátil para quem busca melhorar a rotina alimentar sem recorrer a modismos.

Pequena no tamanho, mas robusta em benefícios, ela se destaca por oferecer cerca de 18 gramas de proteína vegetal por porção, além de uma combinação importante de fibras, minerais e compostos antioxidantes.

O resultado é um alimento que ajuda a aumentar a sensação de saciedade, favorece o funcionamento do organismo e ainda contribui para a saúde do coração.

Outro ponto que chama atenção é a capacidade da lentilha de se adaptar a diferentes preparos.

Ela pode aparecer em sopas, saladas, acompanhamentos, pastas e pratos principais, o que facilita sua inclusão no cardápio do dia a dia.

Com isso, ganha espaço não apenas entre vegetarianos e veganos, mas também entre pessoas que desejam diversificar as fontes de proteína.

Além de ajudar no controle do apetite, a lentilha também costuma ser associada ao equilíbrio da alimentação por conta do seu perfil nutricional.

Rica em fibras, ela contribui para uma digestão mais lenta, o que pode evitar exageros nas refeições e favorecer uma sensação prolongada de satisfação.

Já a presença de potássio, ferro, folato e outros nutrientes reforça o valor do alimento em uma dieta equilibrada.

Na prática, o ingrediente mostra que não é preciso apostar apenas em tendências para comer bem.

Muitas vezes, os alimentos mais antigos e simples continuam sendo alguns dos mais valiosos para a saúde.

E a lentilha é justamente um desses casos: tradicional, econômica e cheia de benefícios que seguem atuais.

