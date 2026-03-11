New Yorker crê em vitória de ‘O Agente Secreto’ no Oscar

Críticos disseram ter gostado tanto do filme brasileiro que, para eles, o longa deveria levar o prêmio de melhor filme

Folhapress - 11 de março de 2026

Críticos apostam na vitória do filme brasileiro (Foto: Divulgação/Vitrine Filmes)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A revista americana The New Yorker vem se mostrando fã de “O Agente Secreto”, filme do diretor Kleber Mendonça Filho que concorre ao Oscar no dia 15 de março em quatro categorias.

Durante episódio do podcast “Critics at Large”, os críticos Vinson Cunningham, Naomi Fry e Alexandra Schwartz discutiram suas previsões para os vencedores das categorias. Na conversa, disseram ter gostado tanto do filme brasileiro que, para eles, o longa deveria levar o prêmio de melhor filme.

Justin Chung, crítico de cinema da revista, também fez suas previsões em uma matéria recente. Para ele, apesar de imaginar que a estatueta de melhor ator irá para Michael B. Jordan, por “Pecadores”, quem realmente deveria vencer é Wagner Moura, por seu papel em “O Agente Secreto”.

“Wagner Moura, que em “O Agente Secreto” oferece a atuação mais fascinante do ano uma explosão de puro carisma de ídolo do cinema, com uma rica base de melancolia”, escreve o crítico.

Em melhor filme internacional, Chung imagina que a vitória será do filme de Mendonça Filho. No entanto, diz que “Sirāt”, a aposta espanhola na premiação, deveria levar o prêmio.

Outras revistas também fizeram suas apostas. A Deadline não vê a vitória de “O Agente Secreto” em nenhuma categoria em que foi indicado, assim como a The Hollywood Reporter. A Variety apostou na vitória do longa em melhor filme internacional.

As apostas se dividem, em sua maioria, entre “Uma Batalha Após a Outra”, de Paul Thomas Anderson e “Pecadores”, de Ryan Coogler.

