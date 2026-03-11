Pet Place amplia lazer e cuidado com os animais no Parque Ipiranga

Iniciativa representa um avanço importante para a cidade, incentivando a convivência responsável e o bem-estar dos animais

Seliane da SOS - 11 de março de 2026

Da esquerda para a direita: secretário de Obras e Meio Ambiente, Thiago De Sá; o prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa; vereadora Seliane da SOS; e primeira-dama Carla Corrêa. (Foto: Felipe Anders)

Anápolis passa a contar com uma novidade importante para quem ama e cuida de seus pets: a implantação do primeiro Pet Place do município, no Parque Ipiranga.

O espaço foi pensado para oferecer lazer gratuito, segurança e convivência para cães, gatos e seus tutores, ampliando as possibilidades de uso do parque e tornando o ambiente ainda mais acolhedor para as famílias que incluem seus animais no dia a dia.

Como vereadora e defensora da causa animal, fico muito feliz em ver iniciativas como essa saindo do papel. O Pet Place representa um avanço importante para a cidade, incentivando a convivência responsável e o bem-estar dos animais.

Seguimos trabalhando para que a causa animal continue avançando em Anápolis, com mais espaços, respeito e qualidade de vida para os nossos pets e para toda a população.