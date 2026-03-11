Segundo nutricionistas, comer mamão pela manhã pode melhorar o funcionamento do intestino em poucos dias

Uma fruta simples no café da manhã pode ajudar o corpo a funcionar melhor e trazer benefícios rápidos para a digestão

Daniella Bruno - 11 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

O mamão está entre as frutas mais consumidas no Brasil e aparece com frequência no café da manhã de muitas pessoas. Além de saboroso e fácil de encontrar, ele também oferece diversos benefícios para o organismo.

Segundo nutricionistas, incluir o mamão na primeira refeição do dia pode trazer melhorias significativas para a digestão.

Isso acontece porque a fruta contém fibras e enzimas naturais que ajudam o sistema digestivo a trabalhar de forma mais eficiente.

Além disso, o mamão possui uma enzima chamada papaína, conhecida por auxiliar na quebra de proteínas durante a digestão.

Dessa forma, o organismo consegue processar melhor os alimentos ingeridos ao longo do dia.

Consequentemente, muitas pessoas relatam melhora no funcionamento do intestino após alguns dias de consumo regular da fruta.

Portanto, inserir o mamão no café da manhã pode se tornar um hábito simples, mas bastante eficaz para quem busca melhorar a saúde digestiva.

Por que o mamão ajuda o intestino a funcionar melhor

O principal motivo está na combinação de nutrientes presentes na fruta. O mamão reúne fibras, água e compostos digestivos que atuam diretamente no funcionamento intestinal.

Primeiramente, as fibras alimentares ajudam a estimular os movimentos naturais do intestino. Dessa forma, o trânsito intestinal ocorre de maneira mais regular.

Além disso, o alto teor de água presente na fruta contribui para manter o organismo hidratado. Como resultado, as fezes se tornam mais macias e fáceis de eliminar.

Ao mesmo tempo, a papaína facilita a digestão dos alimentos e ajuda a evitar sensação de peso no estômago.

Por isso, muitas pessoas percebem melhora na digestão poucos dias depois de incluir o mamão na rotina alimentar.

Portanto, ao consumir a fruta regularmente pela manhã, o organismo recebe um estímulo natural para iniciar o dia com o sistema digestivo funcionando melhor.

Como incluir o mamão no café da manhã

Adicionar o mamão à primeira refeição do dia é simples e pode ser feito de várias maneiras.

Primeiramente, muitas pessoas preferem consumir o mamão natural, apenas cortado em pedaços. Dessa forma, é possível aproveitar todos os nutrientes da fruta.

Além disso, adicionar aveia ou granola aumenta o consumo de fibras, o que potencializa ainda mais os benefícios para o intestino.

Outra opção é combinar o mamão com iogurte. Essa mistura reúne fibras e probióticos, o que ajuda a melhorar ainda mais a saúde digestiva.

Por fim, a fruta também pode ser utilizada em vitaminas. Dessa forma, é possível criar uma bebida nutritiva e refrescante para começar o dia.

Em resumo, o mamão se destaca como uma fruta simples, acessível e cheia de benefícios. Ao incluir o alimento no café da manhã de forma regular, muitas pessoas conseguem melhorar o funcionamento do intestino em poucos dias.

Além disso, o consumo frequente da fruta contribui para uma digestão mais equilibrada, tornando a alimentação diária mais saudável e eficiente para o organismo.

