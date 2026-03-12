Ação rápida de policiais e moradores evita explosão de caminhão carregado com botijões de gás na BR-060

Ocorrência teve início após guarnição se deparar com fumaça saindo do veículo estacionado às margens da rodovia

Augusto Araújo - 12 de março de 2026

Policiais e moradores interviram para apagar chamas de caminhão carregado com botijões de gás. (Imagem: Captura de tela/ Reprodução)

Uma ação rápida da Polícia Militar (PM) evitou o que poderia se tornar uma tragédia na noite desta quarta-feira (11), em Terezópolis de Goiás, cidade na Região Metropolitana de Goiânia.

Por volta das 20h20, durante patrulhamento pela Avenida Umbelino Filho, uma guarnição composta pelo Subtenente Leal e o Cabo Borges perceberam fumaça saindo de um caminhão estacionado às margens da BR-060. No local, populares também gritavam por ajuda.

Ao se aproximarem, os policiais constataram que as rodas traseiras do veículo estavam em chamas.

O caminhão transportava uma grande carga de botijões de gás, o que aumentava o risco de explosão devido ao material altamente inflamável.

Diante da situação, os militares iniciaram imediatamente o combate ao incêndio com apoio de moradores da região.

Imagens recebidas pela reportagem do Portal 6 mostram os policiais tentando apagar as chamas com extintores e até mesmo um morador, correndo com baldes de água na mão, para cessar o fogo.

Além disso, conforme apurado, também foram utilizadas mangueiras de casas próximas e extintores de incêndio cedidos por motoristas que passavam pela rodovia.

Após cerca de 20 minutos de trabalho intenso, as chamas foram controladas antes que o fogo atingisse os botijões de gás.

Em seguida, equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local para realizar o resfriamento do caminhão e garantir que não houvesse novos focos de incêndio.

A ocorrência foi concluída sem que ninguém se ferisse.

