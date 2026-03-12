Conta de energia cara: saiba se deixar a TV ligada por 8 horas pesa na conta de luz

Entenda como calcular o consumo da televisão e quais hábitos ajudam a reduzir o gasto de energia

Gabriel Dias - 12 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Pexels)

Manter a televisão ligada por várias horas ao longo do dia é um hábito comum em muitas residências. Seja para assistir a filmes, acompanhar notícias ou apenas deixar um som ambiente na sala, o aparelho costuma ficar ativo por longos períodos. Porém, pouca gente sabe exatamente quanto esse uso representa na conta de energia.

Com a popularização das smart TVs e dos televisores de tela plana, os equipamentos se tornaram mais eficientes.

Ainda assim, o consumo pode variar bastante, dependendo do tamanho da tela, da tecnologia utilizada e das configurações de brilho. Entender esse gasto ajuda a ter mais controle sobre o orçamento doméstico.

Quanto custa deixar a TV ligada por 8 horas?

Para estimar o valor gasto ao manter a televisão ligada por oito horas, três fatores precisam ser considerados: a potência do aparelho em watts (W), o tempo de uso e o valor cobrado pela energia elétrica.

A maioria das TVs modernas apresenta consumo entre 60 W e 200 W. Esse número depende principalmente do tamanho da tela e da tecnologia do painel, como LED, OLED ou QLED.

Em 2026, considerando uma tarifa média residencial próxima de R$ 0,90 por quilowatt-hora (kWh), já é possível fazer uma estimativa aproximada do custo diário.

Como calcular o consumo da TV

O cálculo pode ser feito rapidamente, desde que o usuário saiba qual é a potência do aparelho. Essa informação geralmente aparece na etiqueta de energia, no manual do produto ou na parte traseira da televisão.

Primeiro, é necessário identificar a potência em watts. Depois, esse valor deve ser convertido para quilowatts, dividindo-o por 1.000. Em seguida, multiplica-se o resultado pelo número de horas de uso diário.

Por exemplo, uma TV de 120 W corresponde a 0,12 kW. Se o aparelho ficar ligado por 8 horas, o consumo será de 0,96 kWh no dia.

Aplicando uma tarifa média de R$ 0,90 por kWh, o custo aproximado seria de R$ 0,86 por dia. Caso esse padrão se repita diariamente, o gasto mensal pode chegar a cerca de R$ 25,80.

O que pode aumentar ou reduzir esse gasto

O valor final na conta de luz depende não apenas do tempo de uso, mas também das características do equipamento e da forma como ele é utilizado.

Televisores maiores costumam exigir mais energia, enquanto modelos mais antigos geralmente apresentam menor eficiência.

O brilho da tela também influencia diretamente no consumo, já que níveis muito altos exigem maior potência do aparelho.

Além disso, recursos como aplicativos de streaming, conexões externas e o modo stand-by podem acrescentar pequenos aumentos no consumo ao longo do tempo.

Como economizar energia ao usar a TV

Algumas medidas simples ajudam a reduzir o impacto da televisão na conta de luz.

Uma delas é ativar o modo econômico disponível em muitos aparelhos, que diminui o brilho da tela e ajusta automaticamente o consumo.

Outra estratégia é utilizar o temporizador de desligamento, evitando que a TV permaneça ligada quando ninguém estiver assistindo.

Ajustar o brilho conforme a iluminação do ambiente também ajuda a economizar energia sem comprometer a qualidade da imagem.

