Inscrições para 496 apartamentos do Apê a Custo Zero já começaram em Goiânia

Interessados podem se cadastrar gratuitamente pela internet até o dia 10 de abril

Pedro Ribeiro - 12 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Agehab)

As inscrições para o programa Apê a Custo Zero começaram nesta quinta-feira (12) e vão oferecer 496 apartamentos em Goiânia para famílias em situação de vulnerabilidade social.

O cadastro poderá ser feito até o dia 10 de abril, exclusivamente pelo site da Agência Goiana de Habitação (Agehab), de forma gratuita.

Os imóveis serão distribuídos em dois empreendimentos: o Residencial Iris Rezende IV, com 240 unidades, e o Residencial Iris Rezende V, com 256 apartamentos.

Para participar da seleção, é necessário ter renda familiar bruta mensal de até R$ 2.850, residir em Goiânia há pelo menos cinco anos e possuir cadastro ativo e atualizado no CadÚnico.

Os candidatos também não podem possuir imóvel em qualquer parte do país nem ter recebido benefícios habitacionais do Estado ou da União nos últimos dez anos.

Metade dos apartamentos será destinada a beneficiários do Bolsa Família, do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou famílias com pessoas com microcefalia.

Outras cotas incluem 20% das unidades para moradores de áreas de risco, além de 3% reservadas para idosos, 3% para pessoas com deficiência e 3% para pessoas ou famílias em situação de rua ou com trajetória de rua.

Após a inscrição, os candidatos passam por um processo de seleção que inclui análise de documentos, visita social e avaliação da Caixa Econômica Federal.

As famílias aprovadas recebem o imóvel sem necessidade de pagamento de prestações.

