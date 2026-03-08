Agehab anuncia inscrições para Apê a Custo Zero em Goiânia; veja como conseguir uma unidade

Programa habitacional irá disponibilizar quase 500 apartamentos gratuitos para famílias de baixa renda

Pedro Pedro Ribeiro -
Agehab anuncia inscrições para Apê a Custo Zero em Goiânia; veja como conseguir uma unidade
(Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) anunciou a abertura das inscrições para o programa Apê a Custo Zero, que vai disponibilizar 496 apartamentos em Goiânia.

O período de cadastro começa no dia 12 de março e segue até 10 de abril. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no site oficial do Governo de Goiás, de forma gratuita.

Os imóveis serão distribuídos em dois empreendimentos: o Residencial Iris Rezende IV, com 240 unidades, e o Residencial Iris Rezende V, com 256 apartamentos.

Leia também

O programa é voltado para famílias em situação de vulnerabilidade social e integra a política habitacional do Estado, em parceria com o Governo Federal e a Prefeitura de Goiânia.

O objetivo é garantir moradia gratuita para famílias que atendam aos critérios estabelecidos no edital.

Podem participar pessoas com renda familiar mensal de até R$ 2.850, que tenham mais de 18 anos ou sejam emancipadas legalmente.

Também é necessário estar inscrito e com cadastro atualizado no CadÚnico.

Outro requisito é não possuir imóvel residencial em qualquer parte do país nem ter sido beneficiado por programas habitacionais semelhantes nos últimos anos.

Após a inscrição, os candidatos passarão por um processo de classificação baseado em critérios sociais.

Entre os fatores que podem aumentar a pontuação estão a presença de idosos, crianças, pessoas com deficiência ou mulheres responsáveis pela família.

Se aprovados nas etapas de análise documental, visita social e avaliação da Caixa Econômica Federal, os candidatos poderão ser incluídos na lista final de beneficiários e receber o imóvel sem custo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.