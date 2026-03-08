Agehab anuncia inscrições para Apê a Custo Zero em Goiânia; veja como conseguir uma unidade

Programa habitacional irá disponibilizar quase 500 apartamentos gratuitos para famílias de baixa renda

Pedro Ribeiro - 08 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) anunciou a abertura das inscrições para o programa Apê a Custo Zero, que vai disponibilizar 496 apartamentos em Goiânia.

O período de cadastro começa no dia 12 de março e segue até 10 de abril. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no site oficial do Governo de Goiás, de forma gratuita.

Os imóveis serão distribuídos em dois empreendimentos: o Residencial Iris Rezende IV, com 240 unidades, e o Residencial Iris Rezende V, com 256 apartamentos.

O programa é voltado para famílias em situação de vulnerabilidade social e integra a política habitacional do Estado, em parceria com o Governo Federal e a Prefeitura de Goiânia.

O objetivo é garantir moradia gratuita para famílias que atendam aos critérios estabelecidos no edital.

Podem participar pessoas com renda familiar mensal de até R$ 2.850, que tenham mais de 18 anos ou sejam emancipadas legalmente.

Também é necessário estar inscrito e com cadastro atualizado no CadÚnico.

Outro requisito é não possuir imóvel residencial em qualquer parte do país nem ter sido beneficiado por programas habitacionais semelhantes nos últimos anos.

Após a inscrição, os candidatos passarão por um processo de classificação baseado em critérios sociais.

Entre os fatores que podem aumentar a pontuação estão a presença de idosos, crianças, pessoas com deficiência ou mulheres responsáveis pela família.

Se aprovados nas etapas de análise documental, visita social e avaliação da Caixa Econômica Federal, os candidatos poderão ser incluídos na lista final de beneficiários e receber o imóvel sem custo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!