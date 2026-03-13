Adeus, calça legging: retorno da calça cigarrete dos anos 60, que alonga as pernas, vira tendência em 2026

Modelagem clássica dos anos 60 volta ao radar da moda em 2026 e promete substituir a legging com elegância e truque visual que alonga as pernas

Gabriel Dias - 13 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

A moda é conhecida por dar voltas. Em 2026, uma calça clássica volta a ganhar destaque nos guarda-roupas.

Depois de anos dominados por modelagens largas e peças esportivas, uma silhueta mais ajustada começa a retomar espaço e promete transformar a forma como muitos montam seus looks no dia a dia.

A protagonista desse movimento é a calça cigarrete, modelo que marcou os anos 1960 e ficou eternizado por ícones de estilo como Audrey Hepburn e a princesa Diana.

Com corte reto que afunila suavemente até o tornozelo, a peça combina elegância e praticidade e se aproxima da alfaiataria clássica sem perder versatilidade.

Ao contrário da antiga febre das calças skinny, que priorizavam compressão e ajuste extremo, a cigarrete aposta no equilíbrio.

A modelagem valoriza a silhueta de forma mais natural e oferece conforto sem abrir mão de um visual sofisticado.

De acordo com a revista Marie Claire americana, grandes marcas estão apostando no retorno dessa modelagem como uma das principais tendências de 2026.

Após temporadas dominadas por calças largas e volumosas, cresce a busca por um visual mais limpo e estruturado.

Outro detalhe que ajuda a explicar o sucesso da peça está no comprimento. Segundo a revista Vogue americana, a calça cigarrete termina exatamente no tornozelo, a parte mais fina da perna. Esse detalhe cria a impressão de pernas mais longas e de uma silhueta mais alta.

Para potencializar esse efeito, especialistas recomendam combinar o modelo com sapatos de bico fino ou apostar em versões com vinco frontal, aquela marca vertical que ajuda a alongar visualmente a perna.

A versatilidade também contribui para o retorno da peça. Conforme aponta o site Who What Wear, celebridades como Hailey Bieber já incorporaram a calça cigarrete em diferentes produções.

Ela pode ser usada com casacos oversized para um visual moderno ou combinada com peças mais elegantes para ambientes formais, funcionando tanto com sapatilhas simples quanto com sapatos mais sofisticados.

