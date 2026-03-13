Alunos do ITA fazem projeto de jogo em que jovem sequestrada tem de fugir de ilha e citam Epstein

Instituição descartou proposta após identificar conteúdo considerado inadequado

Folhapress - 13 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Alunos do curso de engenharia da computação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) apresentaram, em sala de aula, um projeto de um jogo em que a personagem principal seria uma adolescente sequestrada tentando escapar de homens em uma ilha.

Chamado de A Fuga de Sid, o projeto foi divulgado por meio de uma apresentação em que um dos slides incluía uma fotografia de Jeffrey Epstein, financista americano acusado de comandar uma rede de exploração sexual de menores.

Imagens da apresentação repercutiram e motivaram críticas dentro e fora da instituição nesta semana. O ITA informou que descartou a proposta e anunciou que irá reforçar ações de conscientização entre os estudantes.

O trabalho foi apresentado na quarta-feira (11) durante uma aula. Na dinâmica apresentada, a personagem principal seria uma adolescente de 15 anos sequestrada e levada para uma ilha, onde precisaria escapar de seis homens que atuariam como antagonistas.

De acordo com informações publicadas pelo G1 e confirmadas pelo ITA, a jogabilidade previa que a personagem encontrasse um barco e combustível para fugir, enquanto evitava os personagens considerados vilões. Cada um deles teria características específicas que influenciariam as estratégias de fuga.

A referência provocou reação entre estudantes após a aula. Em um grupo de WhatsApp da instituição, alunas criticaram o conteúdo do projeto. Durante a discussão, colegas responderam com uma figurinha de Epstein, o que ampliou o mal-estar entre parte dos estudantes.

Posteriormente, alguns deles afirmaram que não haviam considerado que a referência poderia remeter à gravidade dos fatos associados ao caso.

Em nota, o ITA afirmou que a proposta foi imediatamente descartada após ser identificada como inadequada para a atividade acadêmica. A instituição informou que a dinâmica da aula tinha como objetivo estimular habilidades de programação e desenvolvimento de jogos, com a apresentação de ideias iniciais que seriam avaliadas pelos professores.

O instituto acrescentou que o caso está sendo tratado internamente conforme as normas da instituição. De acordo com o ITA, o nome do jogo fazia alusão a um aluno da instituição que não tem relação com a turma nem com a elaboração do trabalho.

Em comunicado, a Força Aérea Brasileira, por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), informou que ações de conscientização serão reforçadas entre os estudantes.

As atividades devem ocorrer com apoio do Grupo de Trabalho de Equidade de Gênero e de outros setores acadêmicos da instituição. O ITA reiterou ainda o compromisso com a formação técnica e ética dos alunos e com a manutenção de um ambiente acadêmico baseado em respeito e responsabilidade.