Não é só sal grosso: o preparo simples que deixa a carne de churrasco macia por dentro

Passo rápido antes da brasa pode mudar a textura da carne e deixar o churrasco com cara de restaurante

Layne Brito -
o preparo simples que deixa a carne de churrasco macia
(Foto: Reprodução/Pexels)

No churrasco, quase todo mundo tem uma “regra de ouro”: sal grosso e fogo forte. E, sim, isso funciona até o dia em que a carne fica bonita por fora, mas firme por dentro, sem aquele “morder e derreter” que faz a diferença.

Aí começam as teorias: era o corte, era a brasa, era o tempo… Só que, muitas vezes, o segredo está antes de acender o carvão.

O preparo simples que ajuda a manter a carne macia por dentro é a marinada.

Leia também

Não aquela cheia de ingredientes que apagam o sabor, nem a que fica horas “cozinhando” a carne no ácido. A marinada certa é curta, equilibrada e tem um objetivo claro: dar maciez, ajudar a reter sucos e deixar a superfície pronta para selar bem.

Uma boa marinada combina três elementos:

  • ácido leve (para agir de forma superficial, sem “estragar” a textura)
  • gordura (para carregar sabores e proteger a superfície)
  • temperos (para realçar, não dominar)

Quando o tempo é controlado, ela melhora a experiência sem transformar churrasco em carne ensopada.

A marinada simples que dá certo na prática

Ingredientes (base coringa)

  • 3 colheres (sopa) de azeite
  • 1 colher (sopa) de suco de limão ou vinagre de maçã
  • 2 dentes de alho amassados (opcional)
  • pimenta-do-reino a gosto
  • ervas secas (chimichurri, orégano ou alecrim)

Como fazer

  1. Misture tudo e envolva a carne.
  2. Leve à geladeira.
  3. Antes de ir para a grelha, retire o excesso e seque levemente a superfície com papel-toalha.
  4. Ajuste o sal (aí sim entra o sal grosso, se você quiser).

Tempo ideal de marinada (o que evita erro)

  • Boi (bifes e cortes porcionados): 20 a 60 min
  • Cortes mais firmes em pedaços: 40 a 90 min
  • Porco: 1 a 4 h
  • Frango: 30 min a 2 h

Tempo demais, principalmente com limão ou vinagre, pode deixar a superfície com textura estranha.

O truque que quase ninguém faz: firmar o tempero antes da brasa

Depois de marinar, deixe a carne 10 minutos na geladeira já escorrida, sem excesso de líquido.

Isso ajuda a “assentar” a superfície e melhora a selagem. Marinada pingando na brasa vira vapor e vapor atrapalha crosta.

Para não ressecar por dentro

  • comece com fogo médio e sele depois
  • não fique virando toda hora
  • evite espetar a carne para “ver se está pronta”
  • descanse 5 a 12 minutos depois de tirar da grelha (dependendo do tamanho)

Sal grosso é tradição, mas maciez de verdade vem de preparo. Uma marinada curta e bem equilibrada deixa a carne mais suculenta, ajuda a selar melhor e entrega aquele interior macio que faz o churrasco subir de nível.

No fim, não é truque difícil: é só fazer antes  e fazer do jeito certo.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.