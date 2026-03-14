As duas cores que pessoas seguras de si costumam usar, segundo a psicologia

Algumas escolhas no guarda-roupa podem transmitir autoconfiança e estabilidade, e a psicologia revela que a explicação vai além da aparência

Gustavo de Souza - 14 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Allef Vinicius/Pexels)

As cores que escolhemos para vestir podem dizer muito sobre como queremos ser percebidos. Na psicologia das cores, dois tons aparecem com frequência associados a características como confiança, estabilidade e autocontrole: azul e preto. Ainda assim, especialistas alertam que o significado dessas escolhas depende do contexto cultural e social.

Estudos sobre percepção visual indicam que determinadas cores podem influenciar emoções, cognição e comportamento. Pesquisadores como Andrew Elliot e Markus Maier, que investigam a chamada teoria da cor em contexto, apontam que nossas reações às cores são moldadas tanto por fatores biológicos quanto por experiências sociais ao longo da vida.

Azul transmite calma e confiança

O azul é frequentemente associado à estabilidade emocional e à serenidade. Pesquisas em psicologia ambiental mostram que ambientes e elementos visuais dessa cor costumam provocar sensações de tranquilidade e segurança.

Por isso, o azul é amplamente utilizado em ambientes corporativos, instituições e uniformes profissionais. A cor costuma reforçar percepções de confiança, equilíbrio e credibilidade.

Preto comunica autoridade e sobriedade

Já o preto está historicamente ligado à formalidade e à elegância. Em contextos sociais e profissionais, roupas escuras costumam transmitir seriedade e controle.

Pesquisas sobre percepção social da vestimenta indicam que peças formais podem influenciar tanto a forma como uma pessoa é vista quanto a maneira como ela própria se comporta.

Cor não define personalidade

Apesar dessas associações, a psicologia não considera as cores um indicador confiável de personalidade. Traços como segurança emocional ou necessidade de aprovação dependem de fatores complexos e não podem ser definidos apenas pela escolha de roupas.

Assim, azul e preto podem reforçar uma imagem de autoconfiança, mas não determinam quem a pessoa realmente é. Mais do que revelar personalidade, as cores ajudam a moldar percepções no ambiente social.

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