Combinação entre calor e umidade pode causar tempestades em mais de 130 cidades em Goiás; veja previsão

Chuva atinge todas as regiões do estado, dividindo espaço com altas temperaturas

Natália Sezil - 14 de março de 2026

Chuva caindo em Anápolis. (Foto: Portal 6)

Moradores de 131 municípios de Goiás podem preparar os guarda-chuvas neste domingo (15): a previsão é de risco potencial para tempestades.

O que explica isso, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), é a combinação entre calor e umidade – esta segunda sendo transportada da região Norte do país.

Os temporais isolados, que podem ter entre 20mm e 30mm por hora ou mais de 50mm por dia, devem ser acompanhados de rajadas de vento com mais de 50 km/h e raios.

A chuva chega mais forte no Leste goiano, onde a previsão indica 60mm. A região Norte do estado é a segunda mais afetada, com expectativa de 55mm. O Oeste e o Centro de Goiás esperam 45mm, seguidos pela região Sul (35mm) e Sudoeste (30mm).

Os termômetros devem variar bastante ao longo do dia. Em algumas cidades, alcançam 17°C. Em outras, chegam aos 34°C.

Entre os municípios destacados pelo Cimehgo, os mais afetados são Formosa, Cristalina e Santa Helena, onde a meteorologia indica 20mm de precipitação. Na sequência, aparecem Cocalzinho, Flores de Goiás e Três Ranchos, com 18mm.

Goiânia também aparece na lista com 18mm. Segundo o portal Climatempo, começa a chover na capital às 10h. As tempestades ficam mais fortes a partir das 14h, seguindo assim até às 19h.

Moradores de Aparecida de Goiânia também podem esperar que chova entre 10h e 19h. A previsão é de que o “pé d’água” se intensifique a partir das 13h.

Em Anápolis, a expectativa é de 15mm. O Climatempo mostra que a precipitação segue o mesmo padrão que na capital: tem início às 10h, se intensifica às 14h, depois às 16h, e pode seguir até 22h.

Rio Verde, por fim, tem chuvas mais espaçadas. A água começa a cair às 10h, fica forte às 14h, “dá uma trégua” às 16h, e segue até 22h.

Veja lista de municípios sob risco de tempestades:

A lista inclui Abadia de Goiás, Abadiânia, Acreúna, Adelândia, Água Limpa, Alto Horizonte, Amaralina, Americano do Brasil, Amorinópolis, Anápolis, Anhanguera, Anicuns, Aparecida de Goiânia, Araçu, Aragoiânia, Arenópolis, Avelinópolis, Baliza, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Bonópolis, Brazabrantes, Buriti Alegre e Buriti de Goiás.

Também pode haver tempestades em Cachoeira de Goiás, Caiapônia, Caldas Novas, Caldazinha, Campestre de Goiás, Campinorte, Campo Limpo de Goiás, Caturaí, Cezarina, Córrego do Ouro, Corumbaíba, Cristianópolis, Cromínia, Cumari, Damolândia, Doverlândia, Edealina, Edéia, Estrela do Norte, Firminópolis, Formoso e Gameleira de Goiás.

A previsão ainda vale para Goianápolis, Goiandira, Goianésia, Goiânia, Goianira, Goiás, Goiatuba, Guapó, Heitoraí, Hidrolândia, Iaciara, Indiara, Inhumas, Ipameri, Iporá, Itaberaí, Itaguari, Itaguaru, Itauçu, Ivolândia, Jandaia, Jaraguá, Jesúpolis, Leopoldo de Bulhões, Mairipotaba, Mara Rosa, Maurilândia, Mineiros, Moiporá e Montividiu.

Além disso, Morrinhos, Mossâmedes, Mutunópolis, Nazário, Nerópolis, Nova Aurora, Nova Iguaçu de Goiás, Nova Veneza, Novo Planalto, Orizona, Ouro Verde de Goiás, Palestina de Goiás, Palmeiras de Goiás, Palmelo, Palminópolis, Paraúna, Perolândia, Petrolina de Goiás, Piracanjuba, Piranhas, Pires do Rio, Pontalina e Porangatu.

Também entram as cidades de Porteirão, Portelândia, Posse, Professor Jamil, Rianápolis, Rio Quente, Rio Verde, Sanclerlândia, Santa Bárbara de Goiás, Santa Cruz de Goiás, Santa Helena de Goiás, Santa Rita do Araguaia, Santa Rita do Novo Destino, Santa Rosa de Goiás, Santa Tereza de Goiás, Santo Antônio da Barra e Santo Antônio de Goiás.

Por fim, estão sob risco de tempestades São Francisco de Goiás, São João da Paraúna, São Luís de Montes Belos, São Miguel do Araguaia, São Miguel do Passa Quatro, Senador Canedo, Silvânia, Taquaral de Goiás, Terezópolis de Goiás, Trindade, Turvelândia, Uruaçu, Urutaí, Varjão e Vianópolis.

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