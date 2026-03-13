Frente fria avança e pode provocar tempestades em mais de 200 municípios de Goiás; veja previsão do tempo

Chuvas podem ultrapassar 50 mm acumulados em algumas localidades, e virem acompanhadas de raios e ventanias

Augusto Araújo - 13 de março de 2026

Chuva forte no Setor Leste Universitário, em Goiânia. (Foto: Augusto Araújo/Portal 6)

O estado de Goiás deve enfrentar um sábado (14) marcado por sol com variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva, além de risco de tempestades isoladas em diversas regiões.

Isso ocorre devido ao transporte de umidade vindo da região Norte do Brasil, combinado com o avanço de uma frente fria pela costa da região Sudeste.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a atuação conjunta desses fatores favorece a formação de áreas de instabilidade sobre o território goiano.

Com isso, aumenta consideravelmente a possibilidade de chuvas em diferentes municípios, além do risco para tempestades acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.

Segundo o alerta meteorológico, cerca de 200 municípios goianos podem ser afetados por essas condições climáticas ao longo do dia.

As chuvas podem atingir volumes entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo ultrapassar 50 milímetros acumulados ao longo do dia em algumas localidades.

Também há possibilidade de rajadas de vento superiores a 50 km/h, além da ocorrência de raios.

Dentre as cidades destacadas pelo boletim, a mais atingida deve ser Cristalina, no Entorno do Distrito Federal, com 25 mm.

Já os menores índices apontados foram em Rubiataba e Flores de Goiás, ambas com 10 mm.

Para Goiânia, a previsão indica quedas d’água de até 18mm. Por outro lado, Anápolis e Rio Verde devem ter índices mais brandos, de apenas 15mm.

Diante do cenário de instabilidade, a recomendação é que a população fique atenta às mudanças nas condições do tempo, especialmente por causa do risco de tempestades isoladas em diversas regiões do estado.

Confira a seguir a lista completa das cidades goianas que podem encarar tempestades neste sábado (14):

Abadiânia, Acreúna, Adelândia, Água Fria de Goiás, Água Limpa, Alexânia, Aloândia, Alto Horizonte, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Americano do Brasil, Amorinópolis, Anhanguera, Anicuns, Aparecida do Rio Doce, Aporé, Araçu, Aragarças, Aragoiânia, Araguapaz, Arenópolis, Aruanã, Aurilândia, Avelinópolis, Baliza, Barro Alto, Bom Jardim de Goiás, Bom Jesus de Goiás, Britânia, Buriti Alegre, Buriti de Goiás, Buritinópolis, Cabeceiras, Cachoeira Alta, Cachoeira de Goiás, Cachoeira Dourada, Caçu, Caiapônia, Caldas Novas, Caldazinha, Campestre de Goiás, Campinaçu, Campinorte, Campo Alegre de Goiás, Campos Belos, Campos Verdes, Carmo do Rio Verde, Castelândia, Ceres, Cezarina, Chapadão do Céu, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Córrego do Ouro, Corumbá de Goiás, Corumbaíba, Cristalina, Crixás, Cumari, Damianópolis, Diorama, Divinópolis de Goiás, Doverlândia, Edealina, Edéia, Faina, Fazenda Nova, Firminópolis, Flores de Goiás, Formosa, Gameleira de Goiás, Goianápolis, Goiandira, Goianésia, Goiânia, Goiás, Goiatuba, Gouvelândia, Guapó, Guaraíta, Guarani de Goiás, Guarinos, Heitoraí, Hidrolina, Iaciara, Inaciolândia, Indiara, Ipameri, Ipiranga de Goiás, Iporá, Israelândia, Itaberaí, Itaguari, Itaguaru, Itajá, Itapaci, Itapirapuã, Itapuranga, Itarumã, Itumbiara, Ivolândia, Jandaia, Jaraguá, Jataí, Jaupaci, Jesúpolis, Joviânia, Jussara, Lagoa Santa, Leopoldo de Bulhões, Luziânia, Mairipotaba, Mambaí, Marzagão, Matrinchã, Maurilândia, Mimoso de Goiás, Minaçu, Mineiros, Moiporá, Monte Alegre de Goiás, Montes Claros de Goiás, Montividiu, Morrinhos, Morro Agudo de Goiás, Mossâmedes, Mozarlândia, Nazário, Nova América, Nova Aurora, Nova Crixás, Nova Glória, Nova Iguaçu de Goiás, Nova Roma, Novo Brasil, Novo Gama, Orizona, Palestina de Goiás, Palmeiras de Goiás, Palmelo, Palminópolis, Panamá, Paranaiguara, Paraúna, Perolândia, Pilar de Goiás, Piranhas, Pirenópolis, Pires do Rio, Planaltina, Pontalina, Porangatu, Porteirão, Portelândia, Posse, Quirinópolis, Rialma, Rianápolis, Rio Quente, Rio Verde, Rubiataba, Sanclerlândia, Santa Bárbara de Goiás, Santa Cruz de Goiás, Santa Fé de Goiás, Santa Helena de Goiás, Santa Isabel, Santa Rita do Araguaia, Santa Rita do Novo Destino, Santa Tereza de Goiás, Santa Terezinha de Goiás, Santo Antônio da Barra, Santo Antônio do Descoberto, São Domingos, São Francisco de Goiás, São João d’Aliança, São João da Paraúna, São Luís de Montes Belos, São Luiz do Norte, São Miguel do Araguaia, São Miguel do Passa Quatro, São Patrício, São Simão, Senador Canedo, Serranópolis, Silvânia, Simolândia, Sítio d’Abadia, Turvânia, Turvelândia, Uirapuru, Uruaçu, Uruana, Urutaí, Valparaíso de Goiás, Varjão, Vianópolis, Vicentinópolis, Vila Boa, Vila Propício.

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