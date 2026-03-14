Filha de Amado Batista lutava contra câncer raro antes de morrer aos 46 anos

Lorena Batista era médica veterinária, policial federal e enfrentava a doença desde 2025

Lara Duarte - 14 de março de 2026

Lorena e o pai. (Foto: Reprodução)

A filha do cantor Amado Batista, Lorena Alves Batista, que morreu aos 46 anos na sexta-feira (13), em Goiânia, enfrentava um câncer raro no intestino desde o primeiro semestre de 2025.

Com a evolução da doença, o quadro se agravou após o surgimento de metástase no fígado, o que comprometeu ainda mais a saúde dela nos últimos meses.

Lorena estava internada no Hospital São Francisco de Assis, em Goiânia. A morte foi confirmada pelo próprio cantor nas redes sociais.

Formada em medicina veterinária e também policial federal, ela deixa um filho pequeno, Daniel.

O irmão, Bruno Henrique Batista, prestou homenagem à irmã nas redes sociais e disse que, apesar de terem se conhecido apenas na vida adulta, construíram uma relação de afeto e amizade.

“Descanse em paz. Iremos cuidar do seu príncipe Daniel com muito carinho. Você sempre será lembrada e guardada no meu coração”, escreveu.

Após a piora no estado de saúde da filha, Amado Batista chegou a adiar três shows que faria em São Paulo neste fim de semana.

Ao lamentar a perda, o cantor destacou a força de Lorena durante o tratamento e disse que a filha enfrentou a doença com coragem.

“Ela lutou com uma bravura que me orgulhou todos os dias”, afirmou.

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