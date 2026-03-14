Jovem de Anápolis queimado vivo em incêndio criminoso morre no Hugol

Vítima estava internada há mais de duas semanas. Caso será investigado pela Polícia Civil

Lara Duarte - 14 de março de 2026

Fabrício Marcos Pereira da Silva morreu após ficar internado no Hugol desde o incêndio registrado em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Familiares confirmaram neste sábado (14) a morte de Fabrício Marcos Pereira da Silva, de 29 anos, que estava internado no Hospital Estadual de Urgência Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

O jovem estava hospitalizado desde 27 de fevereiro, após sofrer queimaduras graves durante um incêndio criminoso que atingiu a casa onde morava, na Vila São Joaquim, região Sudoeste de Anápolis.

A suspeita é que um homem, ainda não identificado, tenha ateado fogo na residência e fugido logo após o início das chamas, que foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.

Fabrício foi encaminhado inicialmente para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) e, devido à gravidade das queimaduras, transferido para o Hugol, onde permaneceu internado por mais de duas semanas.

A Polícia Civil deve dar continuidade às investigações para esclarecer as circunstâncias do incêndio e eventual responsabilização pelo crime.

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