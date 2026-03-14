Jovem de Anápolis queimado vivo em incêndio criminoso morre no Hugol

Vítima estava internada há mais de duas semanas. Caso será investigado pela Polícia Civil

Lara Duarte -
Jovem de Anápolis que sofreu queimaduras após incêndio criminoso em casa na Vila São Joaquim morre após duas semanas internado no Hugol.
Fabrício Marcos Pereira da Silva morreu após ficar internado no Hugol desde o incêndio registrado em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Familiares confirmaram neste sábado (14) a morte de Fabrício Marcos Pereira da Silva, de 29 anos, que estava internado no Hospital Estadual de Urgência Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

O jovem estava hospitalizado desde 27 de fevereiro, após sofrer queimaduras graves durante um incêndio criminoso que atingiu a casa onde morava, na Vila São Joaquim, região Sudoeste de Anápolis.

A suspeita é que um homem, ainda não identificado,  tenha ateado fogo na residência e fugido logo após o início das chamas, que foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.

Leia também

Fabrício foi encaminhado inicialmente para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) e, devido à gravidade das queimaduras, transferido para o Hugol, onde permaneceu internado por mais de duas semanas.

A Polícia Civil deve dar continuidade às investigações para esclarecer as circunstâncias do incêndio e eventual responsabilização pelo crime.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Lara Duarte

Jornalista e pós-graduanda em Ciência Política, com atuação em jornal impresso, assessoria de comunicação e produção, reunindo experiência em diferentes frentes da comunicação.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.