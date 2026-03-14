Vídeo viraliza ao mostrar o que acontece com o corpo ao cortar o açúcar por completo da alimentação

Um vídeo curioso mostra mudanças inesperadas no organismo ao longo de poucos dias

Magno Oliver Magno Oliver -
Vídeo viraliza ao mostrar o que acontece com o corpo ao cortar o açúcar por completo da alimentação
(Imagem: Ilustração/IA)

Um vídeo publicado na rede social X (antigo Twitter) tem chamado a atenção de milhares de usuários ao ilustrar, de forma didática, o que pode acontecer com o organismo quando o açúcar é retirado completamente da alimentação.

A publicação viralizou nos últimos dias ao apresentar uma sequência visual que mostra a adaptação do corpo humano durante as primeiras semanas em abstinência da substância.

A animação utiliza a representação de um corpo humano em formato de esqueleto passando por diferentes estágios fisiológicos. Ao longo da progressão dos dias, o vídeo descreve reações comuns associadas à mudança alimentar.

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Logo nas primeiras 24 horas, a ilustração indica que o organismo entra em uma fase de adaptação, quando o cérebro ainda busca sua fonte habitual de energia, podendo surgir sintomas como fadiga e sensação de ansiedade.

Na sequência apresentada, o sétimo dia marca um período de transição metabólica. Segundo o conteúdo do vídeo, dores de cabeça iniciais tendem a desaparecer e o corpo começa a eliminar retenção de líquidos associada ao consumo excessivo de açúcar.

A representação também sugere que o organismo passa a funcionar com maior estabilidade energética, o que pode gerar sensação de leveza e mais disposição nas atividades diárias.

Por volta da segunda semana, a animação indica que o corpo já estaria adaptado ao novo padrão alimentar.

O vídeo aponta melhora na concentração, estabilização da insulina e possíveis benefícios físicos, como aparência mais saudável da pele e melhor definição muscular.

Embora o conteúdo tenha caráter ilustrativo, os Nutricionistas lembram que mudanças alimentares podem provocar diferentes reações em cada pessoa e devem ser avaliadas com orientação profissional, especialmente quando envolvem restrições significativas na dieta.

Confira o vídeo completo:

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Magno Oliver

Magno Oliver

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Escreve para o Portal 6 desde julho de 2023.

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