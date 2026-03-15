Não é de bruços, nem de barriga para cima: a melhor posição para dormir que mais protege a coluna durante o sono

Especialistas explicam como a posição ao dormir pode influenciar o alinhamento da coluna e apontam cuidados para evitar dor lombar e rigidez ao acordar

Gabriel Dias - 15 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

A posição em que uma pessoa dorme pode ter impacto direto na saúde da coluna. Como passamos cerca de um terço da vida dormindo, manter o corpo em postura inadequada por várias horas pode provocar dor lombar, rigidez ao acordar e até agravar problemas já existentes, piorando a qualidade do sono.

Durante o sono, os músculos responsáveis por sustentar a coluna relaxam. Com isso, o alinhamento do corpo passa a depender principalmente da posição adotada e do suporte oferecido pelo colchão e pelo travesseiro.

Quando a coluna perde sua curvatura natural, os discos entre as vértebras podem sofrer pressão desigual, o que favorece o aparecimento de desconforto.

Dormir de lado é a posição mais comum entre as pessoas e pode trazer benefícios quando feita corretamente. Especialistas recomendam usar um travesseiro entre os joelhos para manter o quadril e a coluna lombar alinhados.

Além disso, o travesseiro da cabeça deve preencher o espaço entre o ombro e o pescoço, evitando que a cabeça fique inclinada.

Essa posição também pode ajudar a manter as vias aéreas mais abertas, o que reduz o ronco e pode amenizar casos de apneia do sono.

No entanto, quando não há apoio adequado, dormir de lado pode provocar rotação da coluna e pressão excessiva sobre o ombro.

Já dormir de barriga para cima tende a distribuir o peso do corpo de forma mais equilibrada sobre o colchão, favorecendo o alinhamento natural da coluna.

Em alguns casos, colocar um travesseiro fino sob os joelhos pode ajudar a reduzir a curvatura da região lombar e aumentar o conforto.

Por outro lado, essa posição pode não ser indicada para pessoas com apneia do sono, já que o deslocamento da língua para trás pode dificultar a passagem de ar e intensificar o ronco.

Segundo estudos publicados na revista científica Musculoskeletal Care, a posição de barriga para cima pode favorecer o alinhamento da coluna e apresentar menor associação com dor lombar. Dormir de lado também pode ser benéfico, desde que o corpo esteja corretamente alinhado.

Especialistas ressaltam que não existe uma posição ideal para todas as pessoas. A escolha depende de fatores como histórico de dor nas costas, condições respiratórias, peso corporal e até o tipo de colchão utilizado.

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