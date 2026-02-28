5 exercícios que profissionais recomendam para aliviar dor nas costas em menos de 10 minutos

Técnicas não medicamentosas são recomendadas para dor lombar não específica, segundo especialistas

Gabriel Dias - 28 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/Pexels/Funkcinės Terapijos Centras)

Uma das maiores queixas diárias entre adultos é a clássica dor nas costas que, em muitos casos, pode ser diminuída com movimentos leves e exercícios simples que ajudam a reduzir a rigidez e melhorar a mobilidade.

Diretrizes do Colégio Americano de Médicos (ACP) apontam abordagens não medicamentosas (como atividade física, alongamentos e técnicas corpo-mente) como parte do cuidado para dor lombar não específica.

Abaixo, o Portal 6 reuniu cinco exercícios recomendados por fisioterapeutas e serviços de saúde para quem tem dor nas costas. É importante lembrar que, caso você sinta dores agudas, é fundamental procurar avaliação médica.

1. Gato-vaca — 1 minuto

Ajuda a “acordar” a coluna com mobilidade suave.

Como fazer: em quatro apoios, inspire e arqueie levemente as costas (olhar à frente). Expire e arredonde a coluna (queixo em direção ao peito). Repita devagar.

2. Postura da criança — 1 minuto

Alongamento leve para lombar e quadris.

Como fazer: ajoelhe-se, sente-se nos calcanhares e estenda os braços à frente, levando o tronco para baixo. Respire fundo e relaxe.

3. Joelho ao peito — 2 minutos (1 min cada lado)

Reduz a tensão lombar e melhora a flexibilidade.

Como fazer: deite-se de barriga para cima, puxe um joelho ao peito com as mãos. Mantenha por 20–30 segundos e troque.

5. Rotação de tronco deitado — 2 minutos

Solta a lombar e a região do quadril.

Como fazer: deitado, com os joelhos dobrados, deixe os dois joelhos caírem para um lado (sem tirar os ombros do chão), volte ao centro e repita para o outro lado.

