Vídeo mostra dono de academia de Cross Fit em Goiânia agredindo esposa e filha

Mulher relata histórico de agressões físicas, ameaças e ofensas durante relacionamento de 13 anos

Ícaro Gonçalves - 15 de março de 2026

Vítima teria sido agredida por diversas vezes ao longo do relacionamento (Imagens: Captura de tela/Instagram/@capitawaleska)

Um vídeo que tem circulado pelas redes sociais mostra o homem que seria dono de uma conhecida academia em Goiânia, agredindo a própria esposa e a filha em diferentes episódio de violência doméstica.

O Portal 6 apurou que os donos da academia são casados há mais de uma década, com uma filha adolescente.

No tempo de relacionamento, teriam ocorrido diversos os episódios de violência contra a mulher, muitos ocorridos na própria unidade de Cross Fit.

Imagens de câmeras de segurança mostram alguns dos momentos onde o homem avança com a companheira, chegando até a agredir a filha que tentava impedir o pai. As cenas foram compartilhadas no Instagram pela Capitã Waleska, da Polícia Militar (PM).

As agressões registradas incluem tapas, socos, puxões de cabelo e até enforcamento. Outra cena registrada mostra o homem em uma explosão de agressividade contra a filha.

Em meio à discussão, ele corre contra a garota e dá um chute violento em um equipamento. Depois começa a pegar itens da academia e arremessar contra a porta.

Como apurado pela reportagem, também eram comuns episódios em que o homem quebrava objetos da casa, chegando a estourar a janela do carro da esposa enquanto ela estava dentro do veículo.

A mulher teria tentado dar fim ao relacionamento, mas sofreu ameaças por parte do companheiro. Ele até planejava instalar um aparelho rastreador no carro da vítima para monitor os locais por onde ela andava.

À Polícia Civil, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência e pediu a abertura de investigação sobre o caso.

O Portal 6 tentou contato por telefone com o responsável pela a academia, mas não conseguiu retorno. O espaço para manifestação permanece aberto.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ❗️Vídeo mostra dono de academia de Cross Fit em Goiânia agredindo esposa e filha Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/k3l9bdVFvQ — Portal 6 (@portal6noticias) March 15, 2026

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