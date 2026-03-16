Homem é morto a facadas após chamar mulher do vizinho de “gorda e feia” em Aparecida de Goiânia

Segundo a Polícia Militar, suspeito teve ajuda do irmão, que também foi preso, para cometer agressões fatais

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Homem é morto a facadas após chamar mulher do vizinho de “gorda e feia” em Aparecida de Goiânia
Suspeitos foram presos em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/PMGO)

Dois irmãos foram presos suspeitos de matar um vizinho a facadas na noite deste domingo (15), na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 21h48.

A vítima, um homem de 42 anos, foi atingida por vários golpes de faca e morreu ainda no local antes de receber atendimento.

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A motivação do homicídio teria sido uma discussão iniciada após a vítima fazer ofensas à companheira de um dos suspeitos, chamando-a de “gorda e feia”. A situação teria provocado a revolta do homem, que entrou em luta corporal com o vizinho.

Durante a briga, o suspeito desferiu golpes de faca contra a vítima e contou com a ajuda do próprio irmão, de 40 anos, que também teria participado das agressões.

Equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) iniciaram buscas após o crime e conseguiram localizar os dois suspeitos já no início da madrugada desta segunda-feira (16), no Jardim Bela Vista, também em Aparecida de Goiânia.

Os irmãos foram presos e encaminhados para a Central de Flagrantes, onde foram indiciados por homicídio qualificado por motivo fútil. O caso deve seguir sob investigação para esclarecer todos os detalhes do crime.

 

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Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

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