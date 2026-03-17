A melhor carne para fazer hambúrguer, segundo churrasqueiros

Cortes com bom equilíbrio entre carne e gordura garantem sabor, suculência e textura ideal para hambúrguer artesanal

Gabriel Yuri Souto - 17 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Fazer um hambúrguer realmente saboroso não depende apenas do tempero ou do ponto da carne. A escolha do corte influencia diretamente no resultado final, segundo especialistas em churrasco e chefs que trabalham com hambúrguer artesanal.

Em geral, churrasqueiros afirmam que a melhor carne para hambúrguer é aquela que possui boa proporção de gordura, normalmente entre 15% e 20%. Dessa forma, o hambúrguer fica mais suculento, saboroso e macio após o preparo.

Por esse motivo, alguns cortes específicos se tornaram os favoritos entre profissionais e amantes do churrasco.

Acém é um dos cortes mais usados

Entre os cortes mais indicados, o acém aparece com frequência nas recomendações de churrasqueiros.

Isso acontece porque esse corte dianteiro do boi possui boa quantidade de gordura natural e sabor marcante. Além disso, ele apresenta uma textura que ajuda a manter o hambúrguer suculento durante o preparo na chapa ou na grelha.

Por causa dessas características, muitas hamburguerias utilizam o acém como base para seus blends.

Peito bovino aumenta a suculência

Outro corte bastante utilizado é o peito bovino (brisket).

Nesse caso, o corte possui mais gordura e fibras, o que contribui para um hambúrguer mais suculento. Além disso, quando ele é combinado com carnes mais magras, o peito melhora a textura e intensifica o sabor da mistura.

Por isso, muitos especialistas recomendam misturar peito com acém para alcançar um equilíbrio ideal.

Blends de carne são o segredo das hamburguerias

Hamburguerias artesanais raramente utilizam apenas um corte de carne. Em vez disso, elas criam blends, que são misturas de diferentes cortes.

Entre as combinações mais comuns estão:

acém com peito bovino

acém com fraldinha

acém com costela

Dessa maneira, essas misturas aumentam o sabor e garantem a quantidade ideal de gordura.

Segundo especialistas em churrasco, um bom hambúrguer precisa ter cerca de 20% de gordura. Caso a carne seja magra demais, o hambúrguer pode ficar seco e sem sabor.

Qual é a melhor moagem para hambúrguer

Além da escolha da carne, a moagem também influencia bastante no resultado final.

Especialistas recomendam uma moagem média ou grossa. Assim, esse tipo de moagem preserva a textura da carne e evita que o hambúrguer fique compacto demais.

Além disso, outro ponto importante envolve o manuseio. O ideal é moldar o hambúrguer com leveza e evitar pressionar a carne em excesso.

Dessa forma, o hambúrguer mantém sua estrutura e fica muito mais suculento após o preparo.

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