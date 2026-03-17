A melhor carne para fazer hambúrguer, segundo churrasqueiros
Cortes com bom equilíbrio entre carne e gordura garantem sabor, suculência e textura ideal para hambúrguer artesanal
Fazer um hambúrguer realmente saboroso não depende apenas do tempero ou do ponto da carne. A escolha do corte influencia diretamente no resultado final, segundo especialistas em churrasco e chefs que trabalham com hambúrguer artesanal.
Em geral, churrasqueiros afirmam que a melhor carne para hambúrguer é aquela que possui boa proporção de gordura, normalmente entre 15% e 20%. Dessa forma, o hambúrguer fica mais suculento, saboroso e macio após o preparo.
Por esse motivo, alguns cortes específicos se tornaram os favoritos entre profissionais e amantes do churrasco.
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Acém é um dos cortes mais usados
Entre os cortes mais indicados, o acém aparece com frequência nas recomendações de churrasqueiros.
Isso acontece porque esse corte dianteiro do boi possui boa quantidade de gordura natural e sabor marcante. Além disso, ele apresenta uma textura que ajuda a manter o hambúrguer suculento durante o preparo na chapa ou na grelha.
Por causa dessas características, muitas hamburguerias utilizam o acém como base para seus blends.
Peito bovino aumenta a suculência
Outro corte bastante utilizado é o peito bovino (brisket).
Nesse caso, o corte possui mais gordura e fibras, o que contribui para um hambúrguer mais suculento. Além disso, quando ele é combinado com carnes mais magras, o peito melhora a textura e intensifica o sabor da mistura.
Por isso, muitos especialistas recomendam misturar peito com acém para alcançar um equilíbrio ideal.
Blends de carne são o segredo das hamburguerias
Hamburguerias artesanais raramente utilizam apenas um corte de carne. Em vez disso, elas criam blends, que são misturas de diferentes cortes.
Entre as combinações mais comuns estão:
- acém com peito bovino
- acém com fraldinha
- acém com costela
Dessa maneira, essas misturas aumentam o sabor e garantem a quantidade ideal de gordura.
Segundo especialistas em churrasco, um bom hambúrguer precisa ter cerca de 20% de gordura. Caso a carne seja magra demais, o hambúrguer pode ficar seco e sem sabor.
Qual é a melhor moagem para hambúrguer
Além da escolha da carne, a moagem também influencia bastante no resultado final.
Especialistas recomendam uma moagem média ou grossa. Assim, esse tipo de moagem preserva a textura da carne e evita que o hambúrguer fique compacto demais.
Além disso, outro ponto importante envolve o manuseio. O ideal é moldar o hambúrguer com leveza e evitar pressionar a carne em excesso.
Dessa forma, o hambúrguer mantém sua estrutura e fica muito mais suculento após o preparo.
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