Advogado ensina como quitar dívida de cartão de crédito que saiu do controle

Um procedimento simples pode abrir portas para resolver pendências financeiras consideradas quase impossíveis

Magno Oliver - 17 de março de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O crescimento do endividamento no Brasil tem levado milhões de consumidores a buscarem alternativas para reorganizar a vida financeira.

Entre as principais fontes de dívida está o cartão de crédito, cuja combinação de juros elevados, encargos e multas pode transformar pequenos atrasos em valores difíceis de pagar.

Diante desse cenário, especialistas em direito do consumidor têm orientado o público sobre mecanismos oficiais que permitem negociar débitos diretamente com instituições financeiras.

Uma das ferramentas mais utilizadas para esse tipo de negociação é a plataforma Consumidor.gov.br, serviço público digital que permite registrar reclamações formais contra empresas.

Criada pela Secretaria Nacional do Consumidor, a plataforma funciona como um canal de mediação entre consumidores e companhias, incluindo bancos e administradoras de cartão de crédito.

Após a abertura da solicitação, as empresas têm prazo para apresentar uma resposta com propostas de solução.

O procedimento pode ser utilizado para solicitar uma renegociação de dívidas quando os valores cobrados se tornam inviáveis para pagamento.

Ao registrar a reclamação, o consumidor deve explicar a situação financeira e manifestar interesse em quitar o débito, pedindo que o banco apresente condições mais realistas.

A plataforma permite anexar detalhes da dívida e acompanhar a negociação online, facilitando o diálogo direto com a instituição financeira.

Após o envio da reclamação, o banco geralmente tem até dez dias úteis para responder com uma proposta de acordo.

Caso o valor apresentado ainda esteja acima do que o consumidor pode pagar, é possível continuar a negociação dentro da própria plataforma até chegar a uma solução viável.

Acesse o site www.consumidor.gov.br e crie uma conta ou faça login. Em seguida, registre uma reclamação selecionando a opção “cartão de crédito” e explique o problema. Solicite a renegociação de dívida. Aguarde a resposta do banco que é de até 10 dias úteis, apresentando uma proposta para quitar a dívida. Veja a proposta enviada, se necessário, negocie valores até chegar a um acordo. Envie o texto da legenda, na reclamação, utilize o modelo de texto que está logo abaixo:

Descrição da reclamação que o advogado exibiu:

“Sou cliente da instituição e possuo uma dívida referente ao cartão de crédito que atualmente se encontra em atraso.

Tenho total interesse em regularizar a situação e quitar o débito, porém os valores apresentados até o momento estão excessivamente elevados em razão de encargos, juros e multas acumuladas, o que torna inviável o pagamento nas condições atuais.

Diante disso, venho por meio desta reclamação solicitar formalmente que o banco apresente uma proposta de negociação para quitação da dívida com desconto, considerando que meu objetivo é resolver a pendência de forma definitiva.

Ressalto que estou disposto(a) a realizar acordo para pagamento à vista ou parcelado, desde que seja apresentado um desconto significativo sobre os encargos e juros aplicados, permitindo a regularização da dívida.

Peço, portanto, que a instituição analise o caso e apresente uma proposta viável para liquidação do débito, possibilitando a resolução amigável da situação.

Aguardo retorno com as condições de negociação.”

Confira a postagem na íntegra:

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