Dono da Havan, Luciano Hang doa terreno que vai abrigar reservatório com 30 milhões de litros de água para ajudar a reduzir alagamentos

Área cedida pelo dono da Havan permitirá construção de bacia de contenção que deve armazenar até 30 milhões de litros de água durante chuvas

Gustavo de Souza - 17 de março de 2026

(Imagens: Divulgação/Havan e Captura de Tela/YouTube – TV Brusque)

Uma nova intervenção urbana em Brusque busca enfrentar alagamentos, um problema recorrente durante períodos de chuva forte. Para isso, o empresário Luciano Hang, dono da rede varejista Havan, cedeu uma área na Avenida Primeiro de Maio que será utilizada para a construção de uma bacia de contenção com capacidade para armazenar até 30 milhões de litros de água.

A estrutura ficará nas proximidades da antiga empresa Renaux e integra uma estratégia de drenagem urbana adotada pelo município para reduzir o impacto das enxurradas em uma das regiões com histórico de alagamentos na cidade.

Segundo a Prefeitura de Brusque, o sistema funcionará como uma área alagável temporária, projetada para receber grandes volumes de água durante chuvas intensas e liberá-los gradualmente após o pico das precipitações.

Como funcionará a bacia de contenção

Diferentemente de reservatórios permanentes, a bacia de contenção atuará apenas nos momentos de maior volume de chuva. Nesses períodos, a água será direcionada para o espaço e ficará armazenada temporariamente.

Depois que o nível da chuva diminuir, o volume acumulado será liberado de forma controlada para o sistema de drenagem. O objetivo é evitar sobrecarga nas galerias pluviais e reduzir episódios de alagamentos na região.

O projeto também prevê o uso de uma comporta que permitirá controlar a vazão da água armazenada, ajustando a liberação conforme a necessidade.

Intervenções no local

Para viabilizar a construção da estrutura, serão realizadas algumas mudanças na área onde o reservatório será implantado. Entre as intervenções previstas estão a retirada de pavers existentes e a remoção de algumas árvores.

Também será necessário ampliar o espaço destinado ao reservatório, garantindo área suficiente para o armazenamento do volume de água planejado.

As intervenções fazem parte das ações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, responsável por obras de drenagem e infraestrutura na cidade.

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