Dono da Havan, Luciano Hang doa terreno que vai abrigar reservatório com 30 milhões de litros de água para ajudar a reduzir alagamentos
Área cedida pelo dono da Havan permitirá construção de bacia de contenção que deve armazenar até 30 milhões de litros de água durante chuvas
Uma nova intervenção urbana em Brusque busca enfrentar alagamentos, um problema recorrente durante períodos de chuva forte. Para isso, o empresário Luciano Hang, dono da rede varejista Havan, cedeu uma área na Avenida Primeiro de Maio que será utilizada para a construção de uma bacia de contenção com capacidade para armazenar até 30 milhões de litros de água.
A estrutura ficará nas proximidades da antiga empresa Renaux e integra uma estratégia de drenagem urbana adotada pelo município para reduzir o impacto das enxurradas em uma das regiões com histórico de alagamentos na cidade.
Segundo a Prefeitura de Brusque, o sistema funcionará como uma área alagável temporária, projetada para receber grandes volumes de água durante chuvas intensas e liberá-los gradualmente após o pico das precipitações.
Como funcionará a bacia de contenção
Diferentemente de reservatórios permanentes, a bacia de contenção atuará apenas nos momentos de maior volume de chuva. Nesses períodos, a água será direcionada para o espaço e ficará armazenada temporariamente.
Depois que o nível da chuva diminuir, o volume acumulado será liberado de forma controlada para o sistema de drenagem. O objetivo é evitar sobrecarga nas galerias pluviais e reduzir episódios de alagamentos na região.
O projeto também prevê o uso de uma comporta que permitirá controlar a vazão da água armazenada, ajustando a liberação conforme a necessidade.
Intervenções no local
Para viabilizar a construção da estrutura, serão realizadas algumas mudanças na área onde o reservatório será implantado. Entre as intervenções previstas estão a retirada de pavers existentes e a remoção de algumas árvores.
Também será necessário ampliar o espaço destinado ao reservatório, garantindo área suficiente para o armazenamento do volume de água planejado.
As intervenções fazem parte das ações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, responsável por obras de drenagem e infraestrutura na cidade.
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