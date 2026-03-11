Luciano Hang critica grafites próximos à loja da Havan em Goiânia e chama artista de “criminoso”

Empresário publicou vídeo criticando a intervenção artística feita no viaduto da Avenida Goiás Norte, próximo à loja que inaugurou na capital

Ícaro Gonçalves - 11 de março de 2026

Vídeo de Luciano criticando o desenho feito já alcança mais de 2.1 milhões de visualizações (Imagens: Captura de tela/Instagram)

O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, publicou um vídeo na última terça-feira (10) no qual critica os grafites e pichações feitos no viaduto da Avenida Goiás Norte, em frente à loja recém inaugurada em Goiânia.

Na publicação, Luciano chega a citar pessoalmente o tatuador e grafiteiro Smith, conhecido por vários desenhos feitos em espaços públicos da capital, classificando-o como “pichador” e “criminoso”.

“Descobrimos quem foi o criminoso, foi o Smith, que postou nas suas próprias redes sociais. Não contente em fazer isso, ele ainda foi acompanhado de um menor de idade, filmou tudo e publicou. Cadê o Conselho Tutelar nessa hora?”, diz o empresário em vídeo.

Até a tarde desta quarta-feira (11), a publicação já somava mais de 2.1 milhões de visualizações.

Nos comentários, os seguidores se dividem. Há quem concorde com as palavras de Luciano, mas também quem entende o grafite como forma de expressão cultural, diferente de atos de vandalismo.

“Lixo e mal exemplo para menores de idade!”, disse uma mulher. “Aprendam: grafite só é arte se for em local autorizado caso contrário é equivalente a pichação”, complementou outro contrário ao artista.

“Para seu conhecimento, grafite é uma forma de arte urbana contemporânea. Diferente da pichação, que é vandalismo e infração penal, o grafite é reconhecido como expressão artística. Além do mais, o trabalho do @smithartattoo é conhecido no Goiás todo”, defendeu uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Luciano Hang (@lucianohangbr)

