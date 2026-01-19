Veja quais faculdades de Goiás têm as melhores notas em medicina, segundo o Enamed

Prova nacional revela cenário do ensino médico no estado e possíveis sanções para cursos mal avaliados

Pedro Ribeiro - 19 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Nesta segunda-feira (19), foram divulgadas as notas de mais de 300 faculdades de medicina avaliadas em todo o Brasil pelo Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).

O levantamento, apresentado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), analisou o desempenho de 351 cursos e trouxe um retrato detalhado da qualidade da formação médica no país, incluindo os resultados das instituições de Goiás.

O Enamed é uma prova anual que mede o desempenho dos estudantes e a qualidade do ensino ofertado pelas faculdades. As instituições recebem conceitos que variam de 1 a 5, sendo que as notas 1 e 2 são consideradas insatisfatórias.

Cursos enquadrados nessas faixas podem sofrer punições, como restrição de acesso a programas federais e impedimento para abertura ou ampliação de vagas, conforme os critérios definidos pelo Ministério da Educação.

Em Goiás, os cursos com melhor desempenho aparecem nas faixas mais altas da avaliação.

Com conceito 4 estão a Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia; a Universidade Estadual de Goiás (UEG), em Itumbiara; a Universidade Evangélica de Goiás (UNIEVANGÉLICA), em Anápolis; a Universidade Federal de Jataí (UFJ), em Jataí; e a Universidade Federal de Catalão (UFCAT), em Catalão.

Na faixa intermediária, com conceito 3, aparece a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), em Goiânia.

Já entre as instituições com avaliação insatisfatória, figuram cursos com conceito 2, como a Universidade de Rio Verde (campi Rio Verde e Aparecida), a Faculdade Morgana Potrich (Famp), em Mineiros, e o Centro Universitário de Mineiros (Unifimes), nas unidades de Mineiros e Trindade.

Com conceito 1, o mais baixo da escala, estão o Centro Universitário de Goiatuba (Unicerrado), o Centro Universitário Alfredo Nasser (Unifan), em Aparecida de Goiânia, a Universidade de Rio Verde nos campi Goianésia e Formosa, além da Faculdade Zarns, em Itumbiara.

De acordo com o balanço nacional, mais de 100 cursos em todo o país ficaram nas faixas 1 e 2 e devem sofrer sanções, como suspensão do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e redução ou bloqueio de novas vagas.

O Inep informou que as instituições terão prazo para apresentar defesa, mas reforçou que o objetivo da avaliação é garantir a qualidade da formação médica e a segurança da população atendida por esses futuros profissionais.

