Um dos maiores postos de gasolina do mundo está sendo construído e terá tamanho equivalente a 14 campos de futebol, com shopping e restaurantes

Projeto da YPF terá 10 hectares e reúne serviços, compras e descanso em complexo comercial integrado ao posto de gasolina em construção

Gustavo de Souza - 17 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Um novo modelo de posto de gasolina começa a ganhar forma. Um megacomplexo ligado à YPF está sendo construído numa das principais rodovias deste país e promete reunir abastecimento, serviços e consumo em grande escala.

O empreendimento ocupa cerca de 10 hectares (o equivalente a 14 campos de futebol) na região de San Pedro, na Argentina, entre Buenos Aires e Rosario. A localização estratégica, em um dos principais corredores do país, reforça o potencial do projeto.

O planejamento foi feito para que o estabelecimento seja mais que um posto convencional. A proposta inclui abastecimento, áreas gastronômicas, espaços de descanso com duchas e uma área comercial com lojas e serviços.

Com funcionamento 24 horas, o local atenderá motoristas em geral e também profissionais do transporte de cargas, concentrando soluções que normalmente exigiriam várias paradas.

Apoio ao transporte e novas tecnologias

Um dos diferenciais é o foco no transporte pesado, com estrutura para manutenção rápida e serviços básicos. O projeto também prevê pontos de recarga para veículos elétricos, alinhados às novas demandas do setor.

Esse modelo já é comum em corredores internacionais e começa a ganhar força na América do Sul, com paralelos em rodovias brasileiras. Complexos em território nacional como os da rede Graal, em rodovias paulistas, e o posto Sakamoto, na Castello Branco, propõem-se para além do abastecimento, embora não sejam os únicos no país.

Obra e impacto econômico

A obra é conduzida pela empresa Jorge Caso S.A. e já está em andamento. A previsão, segundo a imprensa argentina, é de funcionamento até 2027.

O impacto econômico para a região tende a ser positivo, com o aumento de vagas de empregos diretas e indiretas, além de potencialmente aumentar o fluxo e o consumo naquele segmento.

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