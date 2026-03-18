Entenda por que o papel alumínio não pode ser colocado no forno elétrico

Prática comum no dia a dia esconde riscos que muitos ainda desconhecem totalmente

Magno Oliver - 18 de março de 2026

É muito comum usarem papel alumínio em algumas preparações no forno. (Foto: Reprodução)

Um costume bastante difundido nas cozinhas brasileiras tem levantado alertas entre fabricantes e especialistas em segurança doméstica: o uso de papel alumínio dentro de fornos elétricos.

Embora seja frequentemente adotado para facilitar a limpeza ou proteger alimentos, essa prática pode comprometer o funcionamento do aparelho e até gerar riscos mais graves.

Manuais de fabricantes costumam orientar explicitamente que o material não deve ser utilizado em contato com o interior do equipamento, recomendação muitas vezes ignorada pelos consumidores.

O principal motivo está no funcionamento do próprio forno elétrico. Diferente dos modelos a gás, que aquecem por meio de chama, os elétricos utilizam resistências que irradiam calor de maneira uniforme.

Quando o papel alumínio é colocado no fundo ou próximo dessas resistências, ele atua como uma barreira, prejudicando a circulação térmica.

Isso pode provocar superaquecimento em pontos específicos, comprometendo o preparo dos alimentos e reduzindo a vida útil dos componentes internos.

Outro ponto crítico envolve o risco elétrico. Por ser um excelente condutor, o alumínio pode provocar curto-circuito caso entre em contato direto com resistências expostas.

Especialistas alertam que essa situação pode danificar o aparelho, gerar faíscas e, em casos mais extremos, iniciar um incêndio.

Mesmo em modelos mais modernos, o material pode aderir ao revestimento interno devido às altas temperaturas, causando danos permanentes ao esmalte protetor e favorecendo processos de corrosão.

Diante desses riscos, fabricantes e profissionais recomendam alternativas mais seguras, como o uso de bandejas coletoras posicionadas nas grades inferiores ou papéis próprios para forno, como o vegetal.

Além disso, a limpeza regular após o uso reduz a necessidade de improvisações. Embora cobrir alimentos com alumínio possa ser permitido em algumas situações específicas, a orientação geral permanece clara: evitar o uso dentro do forno elétrico é a forma mais segura de preservar o equipamento e garantir um preparo adequado dos alimentos.

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