Pare de comer isso: 6 alimentos populares no Brasil que podem estar estragando sua saúde sem você perceber

Itens comuns na rotina alimentar podem parecer inofensivos, mas o consumo frequente pode trazer impactos silenciosos para o organismo

Daniella Bruno - 16 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Diversos alimentos fazem parte do cardápio diário de milhões de brasileiros. No entanto, muitos deles passam por processos industriais intensos ou possuem grandes quantidades de açúcar, sódio e gordura.

Como consequência, o consumo frequente pode afetar a saúde ao longo do tempo.

Embora esses produtos sejam práticos e acessíveis, especialistas em nutrição alertam que a ingestão excessiva pode contribuir para problemas como ganho de peso, aumento da pressão arterial e maior risco de doenças metabólicas.

Por isso, conhecer quais alimentos merecem atenção ajuda a equilibrar melhor a alimentação no dia a dia.

Alimentos comuns que podem prejudicar a saúde

Alguns produtos parecem inofensivos, mas escondem ingredientes que podem causar efeitos negativos quando consumidos com frequência. Veja exemplos que exigem moderação.

1. Refrigerante



A bebida está presente em muitas refeições, mas contém grandes quantidades de açúcar e aditivos químicos. O consumo frequente favorece o ganho de peso, aumenta o risco de diabetes e pode prejudicar a saúde bucal.

2. Embutidos



Presunto, salsicha e linguiça fazem sucesso em sanduíches e refeições rápidas. No entanto, esses alimentos geralmente possuem altos níveis de sódio, conservantes e gordura. A ingestão frequente pode elevar a pressão arterial e aumentar o risco de doenças cardiovasculares.

3. Macarrão instantâneo



A praticidade explica a popularidade desse produto. Ainda assim, ele concentra grandes quantidades de sódio e gorduras. Além disso, o tempero industrializado costuma conter aditivos que não oferecem benefícios nutricionais.

Itens que exigem consumo moderado

Além dos exemplos anteriores, outros alimentos bastante consumidos também merecem atenção. O segredo não é necessariamente eliminar completamente, mas reduzir a frequência.

4. Biscoitos recheados



Esses produtos costumam reunir açúcar, gordura e farinha refinada em grandes quantidades. Como resultado, o consumo frequente pode favorecer picos de glicose no sangue e aumentar a ingestão calórica diária.

5. Margarina



Durante muitos anos, a margarina foi considerada uma alternativa mais saudável à manteiga. Entretanto, algumas versões ainda contêm gorduras que podem prejudicar o equilíbrio do colesterol quando consumidas em excesso.

6. Salgadinhos industrializados



Muito populares como lanche rápido, esses produtos apresentam grandes quantidades de sódio, gordura e aromatizantes artificiais.

Além disso, o baixo valor nutricional faz com que eles contribuam pouco para uma alimentação equilibrada.

Portanto, adotar mais consciência na escolha dos alimentos ajuda a proteger a saúde a longo prazo.

Ao mesmo tempo, substituir produtos ultra processados por opções naturais — como frutas, legumes e preparações caseiras — melhora a qualidade da alimentação e traz benefícios para o organismo.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!