Goiano que comprou Tele Sena ganha casa, TV, smartphone e vale-compras: “Achei que era golpe”

Resultado de sorteio surpreendeu família, que inicialmente acreditou se tratar de fraude

Pedro Ribeiro - 18 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um morador de Itaberaí, na região Noroeste de Goiás, foi surpreendido ao conquistar uma série de prêmios após participar de um quadro exibido na televisão.

Murillo Martins garantiu uma casa, um smartphone, uma televisão, uma moto, uma viagem e um vale-compras durante participação no “Painel do X”, atração apresentada por Patrícia Abravanel, no SBT.

Ao todo, a premiação soma cerca de R$ 346 mil, resultado de um sorteio realizado entre compradores de títulos de capitalização.

Apesar da conquista, a notícia inicialmente gerou desconfiança dentro da própria família — e até do próprio vencedor.

“Achei que era golpe”, relatou Murillo ao comentar o momento em que recebeu a comunicação sobre a seleção para o programa.

Em depoimento, a filha dele também contou que teve a mesma reação ao receber o aviso, acreditando que a mensagem não era verdadeira.

A surpresa deu lugar à comemoração após a confirmação e a participação na atração, exibida no último domingo (15).

Segundo a família, Murillo já participava desse tipo de sorteio há décadas, hábito mantido desde os anos 1980 e que, desta vez, acabou resultando em uma das maiores conquistas da vida dele.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!