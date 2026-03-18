Idosa confessa ter jogado líquido quente em cão comunitário, em Goiânia, e diz estar arrependida
Segundo advogado, a idosa não teria entendido a gravidade das ações devido a idade avançada e à falta de conhecimento
A idosa gravada jogando um líquido quente em um cachorro comunitário de Goiânia confessou o crime e diz estar arrependida do que fez. O crime aconteceu no dia 05 de março no Setor Castelo Branco, na capital.
Segundo o advogado Washington Soares, que representa a moradora Cacilda Ferreira de Almeida, ela não teria entendido a gravidade das ações no momento do ocorrido, devido a idade avançada e à falta de conhecimento formal.
“Ela reconhece a ação que cometeu, está arrependida. Nada justifica, nós sabemos tudo, mas nós estamos falando de uma senhora de quase 65 anos que não tem um conhecimento técnico e formal, sobre realmente o que ela fez”, disse o advogado em entrevista à TV Anhanguera.
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Toda a ação, que causou ferimentos graves no animal, foi flagrada por uma câmera de segurança instalada na rua onde Cacilda mora.
É possível ver o exato momento em que a idosa arremessa o líquido sobre o animal, conhecido como Johnny, enquanto ele descansava na calçada.
Uma perícia técnica foi feita para avaliar o estado de saúde do cãozinho no domingo (15), e confirmou as queimaduras térmicas de terceiro grau. Com os ferimentos, a pele das costas ficou em carne viva.
Uma família da região se disponibilizou a cuidar do animal. Ele já iniciou o tratamento com medicamentos e apresenta sinais de melhora.
O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC), que ouve testemunhas e moradores da rua onde o crime ocorreu.
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