Onde assistir Vila Nova x Confiança nesta quarta pela Copa do Brasil

Confronto eliminatório define classificado para próxima fase e vencedor garante premiação milionária na competição

Da Redação - 18 de março de 2026

(Foto: Roberto Corrêa / Vila Nova F.C.)

Vila Nova e Confiança se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 19h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela 4ª fase da Copa do Brasil.

A partida terá transmissão ao vivo pelos canais Sportv e Premiere.

O confronto será decidido em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.

O classificado avança na competição e garante uma premiação de R$ 2 milhões.

O Vila Nova chegou até esta fase após avançar nas duas etapas anteriores nos pênaltis.

Já o Confiança também passou por decisões equilibradas e chega embalado após vitória na fase anterior da Copa do Brasil.

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