Onde assistir Vila Nova x Confiança nesta quarta pela Copa do Brasil
Confronto eliminatório define classificado para próxima fase e vencedor garante premiação milionária na competição
Vila Nova e Confiança se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 19h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela 4ª fase da Copa do Brasil.
A partida terá transmissão ao vivo pelos canais Sportv e Premiere.
O confronto será decidido em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.
O classificado avança na competição e garante uma premiação de R$ 2 milhões.
O Vila Nova chegou até esta fase após avançar nas duas etapas anteriores nos pênaltis.
Já o Confiança também passou por decisões equilibradas e chega embalado após vitória na fase anterior da Copa do Brasil.
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