Uma das cidades mais bonitas do Brasil ganha ganha aeroporto de R$ 379 milhões

Novo terminal promete encurtar distâncias e reposicionar um dos destinos mais desejados do país no mapa da aviação regional

Layne Brito - 19 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Unsplash)

Famosa pelas águas transparentes, pelas piscinas naturais e pelo apelo quase irresistível entre turistas de todo o país, Maragogi está prestes a entrar em uma nova fase.

Conhecida como um dos destinos mais encantadores do litoral brasileiro, a cidade agora se vê diante de uma mudança que pode alterar não apenas a forma como visitantes chegam ao município, mas também o ritmo de crescimento de toda a região.

A construção de um aeroporto avaliado em R$ 379 milhões surge como uma aposta robusta para ampliar o acesso ao município e fortalecer ainda mais sua vocação turística.

Na prática, o novo terminal deve aproximar Maragogi de viajantes que hoje enfrentam longos percursos por estrada para alcançar o destino, especialmente em períodos de alta temporada, quando o fluxo de visitantes cresce de forma significativa.

Mais do que uma obra de infraestrutura, o aeroporto representa uma possibilidade concreta de expansão econômica.

Hotéis, pousadas, restaurantes, receptivos e serviços ligados ao turismo tendem a ser diretamente impactados pela novidade.

A expectativa é que o novo equipamento facilite a chegada de turistas, estimule novos investimentos e reforce a posição da cidade entre os principais cartões-postais do Nordeste.

O projeto também deve beneficiar municípios vizinhos, criando uma nova dinâmica para toda a região litorânea.

Com acesso mais simples e rápido, o entorno de Maragogi pode ganhar fôlego extra para atrair visitantes interessados em experiências que unem natureza, descanso e paisagens de tirar o fôlego.

Em um cenário cada vez mais competitivo no turismo nacional, a chegada do aeroporto coloca Maragogi em outro patamar.

E, para uma cidade que já conquistou o país pela beleza natural, a nova estrutura pode ser o impulso que faltava para transformar encanto em expansão.

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