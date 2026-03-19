Você provavelmente usa errado, mas esse botão da descarga tem duas funções diferentes
Botões duplos no vaso sanitário ajudam a economizar água ao permitir diferentes volumes de descarga para cada tipo de uso
Você já deve ter reparado que muitos vasos sanitários modernos têm dois botões de descarga, mas nem todo mundo sabe exatamente para que serve cada um deles. A resposta está diretamente ligada à economia de água.
O sistema, conhecido como descarga dupla, permite escolher a quantidade de água utilizada em cada acionamento. A ideia é simples: usar menos água quando possível e evitar desperdícios no dia a dia.
Na prática, o botão menor libera um volume reduzido, indicado para resíduos líquidos. Já o botão maior aciona uma descarga mais forte, ideal para resíduos sólidos. Essa diferença tem impacto direto no consumo.
Enquanto modelos antigos utilizavam entre 9 e 12 litros de água por descarga, os sistemas mais modernos conseguem reduzir esse número significativamente. Em média, a descarga menor usa cerca de 3 litros, enquanto a maior consome aproximadamente o dobro.
Com isso, a economia pode ser expressiva. Estudos apontam que o uso de vasos com descarga dupla pode reduzir o consumo de água em até 67%, além de representar milhares de litros economizados ao longo de um ano em uma residência.
Para facilitar o uso, os fabricantes costumam diferenciar os botões por tamanho ou símbolos. O menor geralmente aparece com um ícone mais simples, como uma gota, enquanto o maior pode trazer duas gotas ou um círculo completo.
O modelo foi adotado inicialmente em larga escala na Austrália, na década de 1980, e desde então se espalhou pelo mundo como uma solução eficiente para reduzir o impacto ambiental do uso cotidiano de água.
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