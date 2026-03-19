Você provavelmente usa errado, mas esse botão da descarga tem duas funções diferentes

Botões duplos no vaso sanitário ajudam a economizar água ao permitir diferentes volumes de descarga para cada tipo de uso

Gabriel Dias - 19 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Você já deve ter reparado que muitos vasos sanitários modernos têm dois botões de descarga, mas nem todo mundo sabe exatamente para que serve cada um deles. A resposta está diretamente ligada à economia de água.

O sistema, conhecido como descarga dupla, permite escolher a quantidade de água utilizada em cada acionamento. A ideia é simples: usar menos água quando possível e evitar desperdícios no dia a dia.

Na prática, o botão menor libera um volume reduzido, indicado para resíduos líquidos. Já o botão maior aciona uma descarga mais forte, ideal para resíduos sólidos. Essa diferença tem impacto direto no consumo.

Enquanto modelos antigos utilizavam entre 9 e 12 litros de água por descarga, os sistemas mais modernos conseguem reduzir esse número significativamente. Em média, a descarga menor usa cerca de 3 litros, enquanto a maior consome aproximadamente o dobro.

Com isso, a economia pode ser expressiva. Estudos apontam que o uso de vasos com descarga dupla pode reduzir o consumo de água em até 67%, além de representar milhares de litros economizados ao longo de um ano em uma residência.

Para facilitar o uso, os fabricantes costumam diferenciar os botões por tamanho ou símbolos. O menor geralmente aparece com um ícone mais simples, como uma gota, enquanto o maior pode trazer duas gotas ou um círculo completo.

O modelo foi adotado inicialmente em larga escala na Austrália, na década de 1980, e desde então se espalhou pelo mundo como uma solução eficiente para reduzir o impacto ambiental do uso cotidiano de água.

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