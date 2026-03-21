BYD anuncia 1.000 postos de recarga ultrarrápida no Brasil, com carga em poucos minutos

BYD aposta em infraestrutura e nova tecnologia de recarga para reduzir tempo de espera e impulsionar o uso de carros elétricos no país

Gustavo de Souza - 21 de março de 2026

(Imagem: Divulgação/BYD)

Um passo estratégico foi dado para acelerar a mobilidade elétrica no Brasil. A BYD anunciou a intenção de instalar até 1.000 postos de recarga ultrarrápida no país, mirando um dos principais entraves do setor: o tempo de carregamento.

A iniciativa acompanha o avanço tecnológico da própria empresa. A montadora apresentou uma nova geração de baterias capaz de reduzir significativamente o tempo de recarga, aproximando a experiência dos veículos elétricos ao padrão dos carros a combustão.

Recarga em minutos ganha protagonismo

Segundo a fabricante, a tecnologia permite elevar a carga de 10% a 70% em cerca de 5 minutos, podendo chegar a até 97% em aproximadamente 9 minutos, dependendo do modelo e das condições.

A empresa também revelou uma plataforma com potência de até 1 megawatt (1.000 kW), capaz de garantir centenas de quilômetros de autonomia em poucos minutos.

Infraestrutura acompanha crescimento do setor

O plano surge em um cenário de expansão da mobilidade elétrica no Brasil. Dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) indicam que o país já soma mais de 21 mil pontos de recarga, com avanço significativo dos carregadores rápidos.

Com o aumento nas vendas de veículos eletrificados, a ampliação da infraestrutura se torna essencial. A estratégia da BYD combina tecnologia e rede de abastecimento para consolidar sua presença no país.

Se executado como previsto, o projeto pode transformar a recarga rápida em padrão e acelerar a adoção dos carros elétricos no Brasil.

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